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В России работают над ГОСТом на автотуризм - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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В России работают над ГОСТом на автотуризм
В России работают над ГОСТом на автотуризм - РИА Новости Крым, 12.06.2026
В России работают над ГОСТом на автотуризм
В России введут ГОСТ на автомобильный туризм, работа над документом уже ведется. В новый ГОСТ войдут общие принципы организации автопутешествий и ключевые... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T20:55
2026-06-12T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В России введут ГОСТ на автомобильный туризм, работа над документом уже ведется. В новый ГОСТ войдут общие принципы организации автопутешествий и ключевые понятия данной сферы. Об этом сообщил замдиректора центра развития туристических проектов (ЦСР) Константин Хатковский в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!"По словам эксперта, сейчас общие рекомендации для автомобильных туристов отсутствуют.В ГОСТ войдут разделы, касающиеся общих рекомендаций для автомобильных туристов, которые направлены на безопасность и комфортные путешествия, сказал он, уточнив, что документ сформирует фундамент для системного развития автомобильных туристических маршрутов по России.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказывала, что автотуризм – мировая тенденция и даже с возобновлением авиасообщения с Крымом число туристов, прибывающих в регион, не уменьшится, поскольку на полуострове построены хорошие дороги и обустроены автокемпинги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропортаЧто предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы""Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости, туризм, автомобиль, автотуризм, гост
В России работают над ГОСТом на автотуризм

В России введут ГОСТ на автотуризм

20:55 12.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В России введут ГОСТ на автомобильный туризм, работа над документом уже ведется. В новый ГОСТ войдут общие принципы организации автопутешествий и ключевые понятия данной сферы. Об этом сообщил замдиректора центра развития туристических проектов (ЦСР) Константин Хатковский в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!"
"Какие цели ставим перед собой, для чего этот ГОСТ формируется. Первое: нужно договориться об общих принципах организации автопутешествий и развития автомобильного туризма. Второе: наша задача – дать определение ключевым позициям: что такое автотуризм, что такое автомобильный туристический маршрут", – цитирует Хатковского РИА Новости.
По словам эксперта, сейчас общие рекомендации для автомобильных туристов отсутствуют.
В ГОСТ войдут разделы, касающиеся общих рекомендаций для автомобильных туристов, которые направлены на безопасность и комфортные путешествия, сказал он, уточнив, что документ сформирует фундамент для системного развития автомобильных туристических маршрутов по России.
Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказывала, что автотуризм – мировая тенденция и даже с возобновлением авиасообщения с Крымом число туристов, прибывающих в регион, не уменьшится, поскольку на полуострове построены хорошие дороги и обустроены автокемпинги.
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