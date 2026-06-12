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В России работают над ГОСТом на автотуризм

В России работают над ГОСТом на автотуризм - РИА Новости Крым, 12.06.2026

В России работают над ГОСТом на автотуризм

В России введут ГОСТ на автомобильный туризм, работа над документом уже ведется. В новый ГОСТ войдут общие принципы организации автопутешествий и ключевые... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T20:55

2026-06-12T20:55

2026-06-12T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В России введут ГОСТ на автомобильный туризм, работа над документом уже ведется. В новый ГОСТ войдут общие принципы организации автопутешествий и ключевые понятия данной сферы. Об этом сообщил замдиректора центра развития туристических проектов (ЦСР) Константин Хатковский в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!"По словам эксперта, сейчас общие рекомендации для автомобильных туристов отсутствуют.В ГОСТ войдут разделы, касающиеся общих рекомендаций для автомобильных туристов, которые направлены на безопасность и комфортные путешествия, сказал он, уточнив, что документ сформирует фундамент для системного развития автомобильных туристических маршрутов по России.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказывала, что автотуризм – мировая тенденция и даже с возобновлением авиасообщения с Крымом число туристов, прибывающих в регион, не уменьшится, поскольку на полуострове построены хорошие дороги и обустроены автокемпинги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропортаЧто предлагает туристам в Крыму новый кемпинг "Сырные скалы""Русский Таиланд" и тайный пляж Гагарина: куда ехать с палаткой в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, туризм, автомобиль, автотуризм, гост