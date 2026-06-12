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В Крыму снова работает ПВО - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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В Крыму снова работает ПВО
В Крыму снова работает ПВО - РИА Новости Крым, 12.06.2026
В Крыму снова работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T21:36
2026-06-12T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму снова работает ПВО

В Крыму снова работает ПВО

21:36 12.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Срочные новости КрымаКрымСевастопольНовости СевастополяГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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