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В Крыму снизят стоимость топлива
В Крыму снизят стоимость топлива - РИА Новости Крым, 12.06.2026
В Крыму снизят стоимость топлива
Топливо на автозаправочных станциях в Крыму подешевеет на 11 рублей. О таком решении по итогам переговоров с владельцами компаний АТАН и ТЭС сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T13:50
2026-06-12T13:50
2026-06-12T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Топливо на автозаправочных станциях в Крыму подешевеет на 11 рублей. О таком решении по итогам переговоров с владельцами компаний АТАН и ТЭС сообщил глава региона Сергей Аксенов.Так, по словам Аксенова, с 13 июня устанавливаются цены:на дизельное топливо – 85 рублей за литр;на бензин марки АИ-92 – 79 рублей за литр;на бензин марки АИ-95 – 86 рублей за литр.Также Аксенов поблагодарил крымчан за понимание и терпение и отметил, что ведется работа по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте есть бензин на 11 заправкахГде в Севастополе в продаже есть бензин 12 июняБензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в ФеодосииГде купить бензин в Саках в пятницу
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В Крыму снизят стоимость топлива
В Крыму снизят стоимость топлива на заправках компаний АТАН и ТЭС
13:50 12.06.2026 (обновлено: 14:14 12.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Топливо на автозаправочных станциях в Крыму подешевеет на 11 рублей. О таком решении по итогам переговоров с владельцами компаний АТАН и ТЭС сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"По ситуации со снабжением нефтепродуктами. Понимаем ситуацию, видим, как выросли цены. Мы провели сейчас переговоры с владельцами сетей, выверили ситуацию, пришли к соглашению. И несмотря на то, что расходы действительно повышены они (владельцы сетей – ред.) идут навстречу. С нуля часов сегодня выходим на другую ценовую политику. Падение будет на 11 рублей по сравнению с сегодняшним днем", – сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам, опубликованном на канале МАКС.
Так, по словам Аксенова, с 13 июня устанавливаются цены:
на дизельное топливо – 85 рублей за литр;
на бензин марки АИ-92 – 79 рублей за литр;
на бензин марки АИ-95 – 86 рублей за литр.
"Раз в неделю будем полностью обновлять эту информацию, подбиваться непосредственно по затратам собственников и по затратам производителей топлива, а также тех, кто занимается реализацией", – добавил глава региона, пообещав оперативно информировать население полуострова о принятых решениях.
Также Аксенов поблагодарил крымчан за понимание и терпение и отметил, что ведется работа по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму.
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