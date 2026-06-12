https://crimea.ria.ru/20260612/v-krymu-snizyat-stoimost-topliva-1156807972.html

В Крыму снизят стоимость топлива

В Крыму снизят стоимость топлива - РИА Новости Крым, 12.06.2026

В Крыму снизят стоимость топлива

Топливо на автозаправочных станциях в Крыму подешевеет на 11 рублей. О таком решении по итогам переговоров с владельцами компаний АТАН и ТЭС сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T13:50

2026-06-12T13:50

2026-06-12T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Топливо на автозаправочных станциях в Крыму подешевеет на 11 рублей. О таком решении по итогам переговоров с владельцами компаний АТАН и ТЭС сообщил глава региона Сергей Аксенов.Так, по словам Аксенова, с 13 июня устанавливаются цены:на дизельное топливо – 85 рублей за литр;на бензин марки АИ-92 – 79 рублей за литр;на бензин марки АИ-95 – 86 рублей за литр.Также Аксенов поблагодарил крымчан за понимание и терпение и отметил, что ведется работа по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте есть бензин на 11 заправкахГде в Севастополе в продаже есть бензин 12 июняБензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в ФеодосииГде купить бензин в Саках в пятницу

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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