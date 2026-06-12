https://crimea.ria.ru/20260612/v-krymu-obyavlena-vysokaya-pozharnaya-opasnost-1156819912.html

В Крыму объявлена высокая пожарная опасность

В Крыму объявлена высокая пожарная опасность - РИА Новости Крым, 12.06.2026

В Крыму объявлена высокая пожарная опасность

На западе Крыма с 13 по 15 июня объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T19:22

2026-06-12T19:22

2026-06-12T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. На западе Крыма с 13 по 15 июня объявили высокую пожарную опасность. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В МЧС напомнили, что с 1 апреля на территории всего полуострова установлен пожароопасный сезон.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, подчеркнули в МЧС.Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными, напомнили спасатели.И отметили, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефонам "101" и "112" – единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым, напомнили в спасательном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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