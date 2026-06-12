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В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности спустя шесть часов тревоги - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности спустя шесть часов тревоги
В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности спустя шесть часов тревоги - РИА Новости Крым, 12.06.2026
В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности спустя шесть часов тревоги
В Крыму отменена угроза беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T14:32
2026-06-12T14:32
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменена угроза беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности спустя шесть часов тревоги

В Крыму отменили угрозу беспилотной опасности спустя шесть часов тревоги

14:32 12.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Крыму отменена угроза беспилотной опасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – сказано в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Срочные новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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