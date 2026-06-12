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В Крым идет штормовая погода с градом – объявлено экстренное предупреждение
В Крым идет штормовая погода с градом – объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 12.06.2026
В Крым идет штормовая погода с градом – объявлено экстренное предупреждение
Сильные грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму 12 июня во второй половине дня и в течение суток 13 июня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 12.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Сильные грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму 12 июня во второй половине дня и в течение суток 13 июня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России по Крыму.При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют воздержаться от подобных мероприятий, переждать непогоду дома. Водителям в этот период не следует превышать скоростной режим, а лучше строго соблюдать правила дорожного движения.Также необходимо уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций. А вот разводить открытый огонь в ветреную погоду и выбрасывать непотушенные сигареты – не надо, напомнили в МЧС.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала, что в День России в Крыму могут пройти кратковременные грозовые дожди. Накануне в Крыму также было шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом во второй половине дня. Также экстренное предупреждение действовало в Крыму 9 и 10 июня – в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходныеВ Крыму штормовая погода принесла сильный дождь на Ангарский перевалЗавораживающее зрелище: над Керчью прошел смерч
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В Крым идет штормовая погода с градом – объявлено экстренное предупреждение
На Крым 12 и 13 июня обрушатся сильные ливни со шквалом и градом – МЧС