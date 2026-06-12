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В Азербайджане произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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В Азербайджане произошло мощное землетрясение
В Азербайджане произошло мощное землетрясение - РИА Новости Крым, 12.06.2026
В Азербайджане произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Габалинском районе на северо-западе Азербайджана, сообщили РИА Новости в сейсмологической службе республики. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T15:37
2026-06-12T15:37
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стихия
землетрясение
азербайджан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Габалинском районе на северо-западе Азербайджана, сообщили РИА Новости в сейсмологической службе республики.Как уточнили в службе, подземные толчки ощущались в Агдамском, Шемкирском, Гейгельском, а также Губинском районах Азербайджана.Серия землетрясений произошла 10 июня в Турции – магнитуда подземных толчков достигала 3.4.8 июня 19 человек стали жертвами разрушительного землетрясения с магнитудой в 7,8 на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщали в филиппинском Управлении гражданской обороны страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияЧто делать при землетрясении: в доме, на улице или под завалами
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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60
новости, природа, стихия, землетрясение, азербайджан
В Азербайджане произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение магнитудой 5.1 произошло в Азербайджане

15:37 12.06.2026
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Габалинском районе на северо-западе Азербайджана, сообщили РИА Новости в сейсмологической службе республики.
"В Габале произошло землетрясение магнитудой 5,1", – сказано в сообщении сейсмологов.
Как уточнили в службе, подземные толчки ощущались в Агдамском, Шемкирском, Гейгельском, а также Губинском районах Азербайджана.
Серия землетрясений произошла 10 июня в Турции – магнитуда подземных толчков достигала 3.4.
8 июня 19 человек стали жертвами разрушительного землетрясения с магнитудой в 7,8 на Филиппинах. Еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщали в филиппинском Управлении гражданской обороны страны.
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