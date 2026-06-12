https://crimea.ria.ru/20260612/ssha-obnarodovali-dokazatelstva-finansirovaniya-biolaboratoriy-na-ukraine-1156819367.html

США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине

США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине - РИА Новости Крым, 12.06.2026

США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине

Офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе на Украине. Таких учреждений было больше 120,... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T18:57

2026-06-12T18:57

2026-06-12T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе на Украине. Таких учреждений было больше 120, располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории, в одной хранились опасные образцы.Отмечается, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же там якобы построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. А в дальнейшем Штаты оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.При этом власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных лабораторий, а некие влиятельные люди навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто подвергал официальную версию сомнению.Утверждается, что действующий президент США Дональд Трамп понимает угрозу, которую представляют такие исследования, поэтому 25 мая 2025 года подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости, сша, биолаборатории, биологическое оружие, украина