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США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине
США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине - РИА Новости Крым, 12.06.2026
США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине
Офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе на Украине. Таких учреждений было больше 120,... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T18:57
2026-06-12T18:57
новости
сша
биолаборатории
биологическое оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе на Украине. Таких учреждений было больше 120, располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории, в одной хранились опасные образцы.Отмечается, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же там якобы построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. А в дальнейшем Штаты оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.При этом власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных лабораторий, а некие влиятельные люди навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто подвергал официальную версию сомнению.Утверждается, что действующий президент США Дональд Трамп понимает угрозу, которую представляют такие исследования, поэтому 25 мая 2025 года подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, сша, биолаборатории, биологическое оружие, украина
США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине

США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине и в мире

18:57 12.06.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Офис главы нацразведки США обнародовал доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе на Украине. Таких учреждений было больше 120, располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории, в одной хранились опасные образцы.
"После нескольких месяцев поиска в архивах и материалах разведывательного сообщества директор национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединенных Штатов более 120 биологических лабораторий", – цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Отмечается, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же там якобы построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. А в дальнейшем Штаты оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.
При этом власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных лабораторий, а некие влиятельные люди навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто подвергал официальную версию сомнению.

"Структуры в команде нацбезопасности администрации (экс-президента США Джо – ред.) Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду", – цитирует заявление РИА Новости.

Утверждается, что действующий президент США Дональд Трамп понимает угрозу, которую представляют такие исследования, поэтому 25 мая 2025 года подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование.
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Лаборатория - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
19 мая, 06:39
Биолаборатории США на Украине: что доказало расследование Трампа
 
НовостиСШАБиолабораторииБиологическое оружиеУкраина
 
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