https://crimea.ria.ru/20260612/snizhenie-tsen-na-toplivo-v-krymu-i-uvelichenie-chislennosti-armii-rossii-glavnoe-za-den-1156818735.html

Снижение цен на топливо в Крыму и увеличение численности армии России: главное за день

Снижение цен на топливо в Крыму и увеличение численности армии России: главное за день - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Снижение цен на топливо в Крыму и увеличение численности армии России: главное за день

В Крыму снизят стоимость топлива. Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России. Россия намерена наращивать удары по Украине. Директор... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T21:52

2026-06-12T21:52

2026-06-12T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму снизят стоимость топлива. Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность ВС России. Россия намерена наращивать удары по Украине. Директор крымского завода "Фиолент" награжден золотой медалью Герой Труда. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против отделения Союза журналистов России в Крыму. На Крым 12 и 13 июня обрушатся сильные ливни со шквалом и градом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму подешевеет топливоТопливо на автозаправочных станциях в Крыму подешевеет с 13 июня. О таком решении проинформировал крымчан глава региона Сергей Аксенов."<...> Мы провели сейчас переговоры с владельцами сетей, выверили ситуацию, пришли к соглашению. И несмотря на то, что расходы действительно повышены они (владельцы сетей – ред.) идут навстречу. С нуля часов сегодня выходим на другую ценовую политику. Падение будет на 11 рублей по сравнению с сегодняшним днем", – сказал Аксенов в своем видеообращении, опубликованном в его канале в МАКС.Путин увеличил штатную численность российской армииПрезидент России Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил РФ в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих, следует из указа. Таким образом, штатная численность военнослужащих ВС РФ увеличена на 7 360 человек. Предыдущим указом Путина в марте 2026 года штатная численность ВС РФ устанавливалась на уровне 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих.Россия нарастит удары по УкраинеРоссия планирует наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ атаковать гражданские объекты на территории РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции."Это следующая задача – отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты", – сказал Путин.Также российский лидер заявил, что низкоорбитальная спутниковая группировка, разработанная отечественными специалистами, ничем не будет уступать Starlink, а, может, будет даже лучше."Мы наращиваем эту низкоорбитальную группировку <...> Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет хорошими темпом и с хорошим качеством", – сказал президент.Кроме того, в ходе встречи Путин обозначил, что группировка российских войск в зоне проведения СВО сегодня превышает 700 тысяч человек.Директор завода "Фиолент" награжден золотой медалью Герой ТрудаПрезидент России Владимир Путин вручил золотую медаль Герой Труда гендиректору крымского завода "Фиолент" Александру Баталину. Торжественная церемония вручения медалей и знаков лауреатов Государственных премий России прошла в Кремле в День России.Вручая награду, Путин отметил, что крымчанин Александр Баталин более 40 лет возглавляет знаменитый симферопольский завод "Фиолент", и что под его руководством предприятие поддерживает высокие стандарты собственной научно-конструкторской школы, обеспечивает выпуск востребованной продукции как гражданского назначения, так и для гособоронзаказа.Киев ввел санкции против журналистов в КрымуГлава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и СМИ, в перечень включен и Союз журналистов России, в том числе его отделение в Крыму."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", – цитирует текст указа РИА Новости.Двухдневный шторм с градом в КрымуСильные грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму в течение двух дней."Экстренное предупреждение! Во второй половине дня и вечером 12 июня, в течение суток 13 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", – предупредили в республиканском главке МЧС России.При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют воздержаться от подобных мероприятий, переждать непогоду дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260612/snimal-voennye-benzovozy-i-otpravlyal-video-za-rubezh--v-krymu-zaderzhan-muzhchina-1156820992.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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