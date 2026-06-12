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Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина

Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина

В Крыму спецслужбы задержали мужчину, который снимал замаскированные военные бензовозы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков, отметив, что... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T21:22

2026-06-12T21:22

2026-06-12T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Крыму спецслужбы задержали мужчину, который снимал замаскированные военные бензовозы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков, отметив, что задержанный делал это в День России.Кроме того, на видео мужчина дискредитировал российских военных, называл их "клоунами".В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, ведется сбор доказательств для привлечения лица к установленной законом ответственности, уточнил Крючков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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