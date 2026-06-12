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Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина
Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина
В Крыму спецслужбы задержали мужчину, который снимал замаскированные военные бензовозы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков, отметив, что... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Крыму спецслужбы задержали мужчину, который снимал замаскированные военные бензовозы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков, отметив, что задержанный делал это в День России.Кроме того, на видео мужчина дискредитировал российских военных, называл их "клоунами".В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, ведется сбор доказательств для привлечения лица к установленной законом ответственности, уточнил Крючков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, видео, крым, топливо в крыму, бензин, транспорт, автомобиль, происшествия
Снимал военные бензовозы и отправлял видео за рубеж – в Крыму задержан мужчина

В Крыму задержан снимавший замаскированные военные бензовозы мужчина

21:22 12.06.2026 (обновлено: 21:31 12.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Крыму спецслужбы задержали мужчину, который снимал замаскированные военные бензовозы. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков, отметив, что задержанный делал это в День России.
"Сегодня утром во вражеских украинских телеграм-каналах появилось видео о движении военного автомобиля на выезде из г. Керчи, снятого одним из жителей региона. По данному факту в кратчайшие сроки в результате совместных оперативных мероприятий УФСБ и УМВД России "Керченское" установлен и при силовой поддержке ОМОН "Грифон" задержан гражданин РФ 1974 года рождения, который осуществил видеофиксацию автомобиля и отправил видео за рубеж", – сообщил Крючков.
Кроме того, на видео мужчина дискредитировал российских военных, называл их "клоунами".
"Злоумышленник раскрыл противнику формы и методы, применяемые как МО, так и бесстрашными жителями городов-героев Керчь и Севастополь и всего Крымского полуострова, вставших на защиту населения от попыток врага создать топливную блокаду", – отметил советник главы РК.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, ведется сбор доказательств для привлечения лица к установленной законом ответственности, уточнил Крючков.
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