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Симферополь и район обесточены – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Симферополь и район обесточены – когда дадут свет
Симферополь и район обесточены – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Симферополь и район обесточены – когда дадут свет
Утром в пятницу, 12 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T11:32
2026-06-12T11:45
новости крыма
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симферопольский район
электроэнергия
электричество
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Утром в пятницу, 12 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В "Крымэнерго" проинформировали, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно до 18:00 электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, заверили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, симферополь, симферопольский район, электроэнергия, электричество, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Симферополь и район обесточены – когда дадут свет

В Крыму обесточены Симферополь и район

11:32 12.06.2026 (обновлено: 11:45 12.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Утром в пятницу, 12 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
"В связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Симферополь и Симферопольского района", – сказано в сообщении.
В "Крымэнерго" проинформировали, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно до 18:00 электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, заверили на предприятии.
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Новости КрымаСимферопольСимферопольский районЭлектроэнергияЭлектричествоГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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Заголовок открываемого материала
11:32Симферополь и район обесточены – когда дадут свет
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10:48День России – история и традиции праздника
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08:16ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом
08:04Крымский мост: обстановка на объекте утром 12 июня
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