https://crimea.ria.ru/20260612/simferopol-i-rayon-obestocheny---kogda-dadut-svet-1156804949.html

Симферополь и район обесточены – когда дадут свет

Симферополь и район обесточены – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Симферополь и район обесточены – когда дадут свет

Утром в пятницу, 12 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T11:32

2026-06-12T11:32

2026-06-12T11:45

новости крыма

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симферопольский район

электроэнергия

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Утром в пятницу, 12 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В "Крымэнерго" проинформировали, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно до 18:00 электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, заверили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

симферопольский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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