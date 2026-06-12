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Симферополь и район обесточены – когда дадут свет
Симферополь и район обесточены – когда дадут свет - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Симферополь и район обесточены – когда дадут свет
Утром в пятницу, 12 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T11:32
2026-06-12T11:32
2026-06-12T11:45
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Утром в пятницу, 12 июня, произошло отключение потребителей в Симферополе и районе. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В "Крымэнерго" проинформировали, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно до 18:00 электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, заверили на предприятии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Симферополь и район обесточены – когда дадут свет
В Крыму обесточены Симферополь и район
11:32 12.06.2026 (обновлено: 11:45 12.06.2026)