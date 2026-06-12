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Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин
Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин
Российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а, может, будет даже лучше, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T17:45
2026-06-12T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а, может, будет даже лучше, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.По словам президента, российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает Starlink, и, может быть, даже в чем-то и превосходит ее.В России также идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением, отметил Путин.Также в ходе встречи президент Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиДесантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской областиПочти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю
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новости сво, новости, владимир путин (политик), россия, starlink
Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка не будет уступать Starlink – Путин

17:45 12.06.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а, может, будет даже лучше, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
"Мы наращиваем эту низкоорбитальную группировку <...> Вопрос в сроках ее полноценного запуска. Но работа не просто налажена, она идет хорошими темпом и с хорошим качеством", – сказал президент РФ.
По словам президента, российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает Starlink, и, может быть, даже в чем-то и превосходит ее.
В России также идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением, отметил Путин.

"Такая работа идет. В 2023 году первые спутники у нас, которые способны решать подобные задачи, о которых вы сказали, уже появились в космосе. Эта работа продолжается", – сказал глава государства, отвечая на вопрос о том, возможно ли в России производить тяжелые дроны, которые управляются по спутниковому каналу.

Также в ходе встречи президент Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек.
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