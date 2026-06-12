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Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин

Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а, может, будет даже лучше, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T17:45

2026-06-12T17:45

2026-06-12T17:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не будет уступать Starlink, а, может, будет даже лучше, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.По словам президента, российская низкоорбитальная спутниковая группировка ничем не уступает Starlink, и, может быть, даже в чем-то и превосходит ее.В России также идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением, отметил Путин.Также в ходе встречи президент Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиДесантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской областиПочти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю

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2026

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