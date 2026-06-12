https://crimea.ria.ru/20260612/rossiya-narastit-udary-po-ukraine-i-otobet-zhelanie-atakovat-obekty-v-rf--putin-1156816727.html

Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин

Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин

Россия намерена наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T17:27

2026-06-12T17:27

2026-06-12T17:39

владимир путин (политик)

новости сво

вооруженные силы россии

россия

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Россия намерена наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.По словам президента, противник добивается того, чтобы разобщить российское общество, нанести ущерб экономике РФ, но он этого сделать не в силах.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению – только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных россиянина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированные и групповые удары по УкраинеНа Украине разбита военно-морская базаВ Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, россия, удары по украине