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Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин
Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин
Россия намерена наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T17:27
2026-06-12T17:39
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
россия
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Россия намерена наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.По словам президента, противник добивается того, чтобы разобщить российское общество, нанести ущерб экономике РФ, но он этого сделать не в силах.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению – только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных россиянина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла массированные и групповые удары по УкраинеНа Украине разбита военно-морская базаВ Киеве разбиты 10 заводов по изготовлению беспилотников
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, россия, удары по украине
Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин

Путин: Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ

17:27 12.06.2026 (обновлено: 17:39 12.06.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Россия намерена наращивать ответные удары по Украине, чтобы отбить желание ВСУ бить по гражданским объектам в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
"Это следующая задача – отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты", – сказал Путин.
По словам президента, противник добивается того, чтобы разобщить российское общество, нанести ущерб экономике РФ, но он этого сделать не в силах.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению – только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных россиянина.
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