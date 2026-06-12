https://crimea.ria.ru/20260612/rf-vstrechaet-den-rossii-s-gordostyu-za-sversheniya-predkov--putin-1156807610.html

РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин

РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026

РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин

РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T15:08

2026-06-12T15:08

2026-06-12T15:08

день россии

россия

владимир путин (политик)

общество

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в разных областях.И отметил, что именно глубокое личное восприятие России – в характере российского народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями и помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь историческое и культурное наследие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260612/putin-nagradil-zolotoy-medalyu-geroy-truda-direktora-zavoda-fiolent-v-krymu-1156806877.html

россия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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