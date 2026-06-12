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РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин
РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026
РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин
РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T15:08
2026-06-12T15:08
день россии
россия
владимир путин (политик)
общество
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в разных областях.И отметил, что именно глубокое личное восприятие России – в характере российского народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями и помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь историческое и культурное наследие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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день россии, россия, владимир путин (политик), общество, праздники и памятные даты
РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин

РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков – Путин

15:08 12.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВручение Госпремий РФ и медалей Героя Труда
Вручение Госпремий РФ и медалей Героя Труда - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в разных областях.
"Дорогие друзья, коллеги, поздравляю вас с Днем России. Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков. С уважением к ключевым событиям отечественной истории. И, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое", – сказал Путин, начиная церемонию награждения.
И отметил, что именно глубокое личное восприятие России – в характере российского народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями и помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь историческое и культурное наследие.
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