https://crimea.ria.ru/20260612/rf-vstrechaet-den-rossii-s-gordostyu-za-sversheniya-predkov--putin-1156807610.html
РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин
РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин - РИА Новости Крым, 12.06.2026
РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин
РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T15:08
2026-06-12T15:08
2026-06-12T15:08
день россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий в разных областях.И отметил, что именно глубокое личное восприятие России – в характере российского народа, для которого сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями и помогали преодолевать все трудности, побеждать врагов и строить, созидать свою страну, беречь историческое и культурное наследие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260612/putin-nagradil-zolotoy-medalyu-geroy-truda-direktora-zavoda-fiolent-v-krymu-1156806877.html
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РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин
РФ встречает День России с гордостью за трудовые и ратные свершения предков – Путин