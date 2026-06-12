Рейтинг@Mail.ru
Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260612/putin-ustanovil-shtatnuyu-chislennost-vs-rossii-v-razmere-24-milliona-chelovek-1156819203.html
Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек
Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек
Президент России Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил РФ в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих, следует... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T18:37
2026-06-12T18:55
новости
владимир путин (политик)
россия
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_2d3811ee320c8dec33c04fe05448f2d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил РФ в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих, следует из указа.Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 7 360 человек, следует из указа главы государства. Предыдущим указом Путина в марте 2026 года штатная численность ВС РФ устанавливалась на уровне 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих.Ранее в пятницу Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. И отметил, что российские войска каждый день постепенно продвигаются в зоне спецоперации.Ранее в пятницу стало известно, что российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе.Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245539_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_3f910b6f79a3634e18e8243aa18f0a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии
Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек

Путин установил штатную численность ВС России в размере 2,4 миллиона человек

18:37 12.06.2026 (обновлено: 18:55 12.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил РФ в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих, следует из указа.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих", – сказано в документе.
Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 7 360 человек, следует из указа главы государства. Предыдущим указом Путина в марте 2026 года штатная численность ВС РФ устанавливалась на уровне 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих.
Ранее в пятницу Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. И отметил, что российские войска каждый день постепенно продвигаются в зоне спецоперации.
Ранее в пятницу стало известно, что российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе.
Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиВладимир Путин (политик)РоссияВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В Крыму объявлена высокая пожарная опасность
19:10Как отмечают День России в Крыму и Севастополе
18:57США обнародовали доказательства финансирования биолабораторий на Украине
18:37Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек
18:27Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделю
18:03Бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ
17:45Российская спутниковая группировка не уступит Starlink – Путин
17:37Часть южного берега Крыма обесточена
17:27Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин
17:02Группировка войск России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек
16:39Десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
16:07Зеленский ввел санкции против отделения Союза журналистов России в Крыму
15:37В Азербайджане произошло мощное землетрясение
15:08РФ встречает День России с гордостью за свершения предков – Путин
14:52Иран и США согласовали текст меморандума о взаимопонимании
14:32В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности спустя шесть часов тревоги
14:05Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь
13:50В Крыму снизят стоимость топлива
13:22Крымский мост: снова очередь на выезде с полуострова
13:06Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму
Лента новостейМолния