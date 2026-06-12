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Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек
Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек
Президент России Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил РФ в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих, следует... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T18:37
2026-06-12T18:37
2026-06-12T18:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил РФ в количестве 2 399 130 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих, следует из указа.Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 7 360 человек, следует из указа главы государства. Предыдущим указом Путина в марте 2026 года штатная численность ВС РФ устанавливалась на уровне 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих.Ранее в пятницу Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. И отметил, что российские войска каждый день постепенно продвигаются в зоне спецоперации.Ранее в пятницу стало известно, что российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе.Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, владимир путин (политик), россия, вооруженные силы россии
Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 миллиона человек
Путин установил штатную численность ВС России в размере 2,4 миллиона человек
18:37 12.06.2026 (обновлено: 18:55 12.06.2026)