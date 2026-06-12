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Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму
Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму
Президент России Владимир Путин вручил золотую медаль Герой Труда гендиректору крымского завода "Фиолент" Александру Баталину. Торжественная церемония вручения... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T13:06
2026-06-12T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил золотую медаль Герой Труда гендиректору крымского завода "Фиолент" Александру Баталину. Торжественная церемония вручения медалей и знаков лауреатов Государственных премий России проходит в Кремле.Вручая награду, Путин отметил, что крымчанин Александр Баталин более 40 лет возглавляет знаменитый симферопольский завод "Фиолент", и что под его руководством предприятие поддерживает высокие стандарты собственной научно-конструкторской школы, обеспечивает выпуск востребованной продукции как гражданского назначения, так и для гособоронзаказа.В свою очередь, Баталин поблагодарил президента России за столь высокую награду и за то, что Крым, вернулся в родную гавань, став российским регионом.И отметил, что в Крыму промышленность работает, заводы крайне востребованы и в оборонной технике, и гражданской."Сегодня завод ("Фиолент" – ред.) работает в режиме всех оборонных предприятий. И сегодня работаем, и завтра, и в воскресенье будем работать, чтобы решить все задачи", – сказал Баталин. Также гендиректор завода пожелал российскому лидеру здоровья, терпения и удачи и поздравил с праздником, с Днем России.Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Александра Баталина с заслуженной наградой. Аксенов подчеркнул, что Баталин – настоящий профессионал, компетентный руководитель с огромным опытом, который на родном предприятии прошел трудовой путь от мастера до директора завода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму
Путин наградил директора завода "Фиолент" в Крыму Баталина золотой медалью Герой Труда
13:06 12.06.2026 (обновлено: 14:17 12.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил золотую медаль Герой Труда гендиректору крымского завода "Фиолент" Александру Баталину. Торжественная церемония вручения медалей и знаков лауреатов Государственных премий России проходит в Кремле.
Вручая награду, Путин отметил, что крымчанин Александр Баталин более 40 лет возглавляет знаменитый симферопольский завод "Фиолент", и что под его руководством предприятие поддерживает высокие стандарты собственной научно-конструкторской школы, обеспечивает выпуск востребованной продукции как гражданского назначения, так и для гособоронзаказа.
В свою очередь, Баталин поблагодарил президента России за столь высокую награду и за то, что Крым, вернулся в родную гавань, став российским регионом.
"Спасибо от всех крымчан! Спасибо, что мы живем на исторической родине. Спасибо, что мы в родной гавани. За эти 12 лет, те, которые мы в России, в Крыму произошли невероятные изменения. И мы уверены, что Крым и дальше будет развиваться так же", – сказал Баталин.
И отметил, что в Крыму промышленность работает, заводы крайне востребованы и в оборонной технике, и гражданской.
"Сегодня завод ("Фиолент" – ред.) работает в режиме всех оборонных предприятий. И сегодня работаем, и завтра, и в воскресенье будем работать, чтобы решить все задачи", – сказал Баталин. Также гендиректор завода пожелал российскому лидеру здоровья, терпения и удачи и поздравил с праздником, с Днем России.
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Александра Баталина с заслуженной наградой. Аксенов подчеркнул, что Баталин – настоящий профессионал, компетентный руководитель с огромным опытом, который на родном предприятии прошел трудовой путь от мастера до директора завода.
"Сегодня "Фиолент" – один из флагманов крымской промышленности и одно из ведущих предприятий республики в сфере оборонно-промышленного комплекса. Хочу сказать Александру Сергеевичу самые искренние слова благодарности за его вклад в развитие Крыма и России, за самоотверженный труд. Желаю новых успехов и достижений!" – написал глава РК в своем канале в МАКС.
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