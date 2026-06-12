https://crimea.ria.ru/20260612/putin-nagradil-zolotoy-medalyu-geroy-truda-direktora-zavoda-fiolent-v-krymu-1156806877.html

Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму

Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму

Президент России Владимир Путин вручил золотую медаль Герой Труда гендиректору крымского завода "Фиолент" Александру Баталину. Торжественная церемония вручения... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T13:06

2026-06-12T13:06

2026-06-12T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вручил золотую медаль Герой Труда гендиректору крымского завода "Фиолент" Александру Баталину. Торжественная церемония вручения медалей и знаков лауреатов Государственных премий России проходит в Кремле.Вручая награду, Путин отметил, что крымчанин Александр Баталин более 40 лет возглавляет знаменитый симферопольский завод "Фиолент", и что под его руководством предприятие поддерживает высокие стандарты собственной научно-конструкторской школы, обеспечивает выпуск востребованной продукции как гражданского назначения, так и для гособоронзаказа.В свою очередь, Баталин поблагодарил президента России за столь высокую награду и за то, что Крым, вернулся в родную гавань, став российским регионом.И отметил, что в Крыму промышленность работает, заводы крайне востребованы и в оборонной технике, и гражданской."Сегодня завод ("Фиолент" – ред.) работает в режиме всех оборонных предприятий. И сегодня работаем, и завтра, и в воскресенье будем работать, чтобы решить все задачи", – сказал Баталин. Также гендиректор завода пожелал российскому лидеру здоровья, терпения и удачи и поздравил с праздником, с Днем России.Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Александра Баталина с заслуженной наградой. Аксенов подчеркнул, что Баталин – настоящий профессионал, компетентный руководитель с огромным опытом, который на родном предприятии прошел трудовой путь от мастера до директора завода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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