https://crimea.ria.ru/20260612/pochti-5-tysyach-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-regionami-rossii-za-nedelyu-1156806087.html

Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю

Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю

Силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T12:39

2026-06-12T12:39

2026-06-12T12:39

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противокорабельная ракета "нептун"

ракета "фламинго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун" ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России в пятницу.Также российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине. Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНРФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), противокорабельная ракета "нептун", ракета "фламинго"