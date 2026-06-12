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Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю
Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю
Силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T12:39
2026-06-12T12:39
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пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
противокорабельная ракета "нептун"
ракета "фламинго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун" ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России в пятницу.Также российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине. Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДонбассеАрмия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНРФСБ предотвратила покушение на сотрудника Минобороны РФ
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новости, новости сво, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), противокорабельная ракета "нептун", ракета "фламинго"
Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю

Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России за неделю

12:39 12.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун" ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России в пятницу.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сводке МО РФ за неделю.
Также российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине. Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.
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НовостиНовости СВОПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)Противокорабельная ракета "Нептун"Ракета "Фламинго"
 
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