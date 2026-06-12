https://crimea.ria.ru/20260612/peshekhodnyy-most-cherez-severo-krymskiy-kanal-budut-zakryvat-na-noch-1156807850.html

Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь

Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь

В Крыму в целях безопасности будут закрывать на ночь пешеходный мост через Северо-Крымский канал, сообщил глава администрации города Армянск Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T14:05

2026-06-12T14:05

2026-06-12T14:05

новости крыма

армянск

северо-крымский канал

василий телиженко

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в целях безопасности будут закрывать на ночь пешеходный мост через Северо-Крымский канал, сообщил глава администрации города Армянск Василий Телиженко.И призвал отнестись с пониманием к введенным ограничениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260611/dva-uchastka-trassy-v-krymu-perekroyut-dlya-transporta-1156795594.html

армянск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, армянск, северо-крымский канал, василий телиженко, ограничение движения