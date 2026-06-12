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Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь
Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь
В Крыму в целях безопасности будут закрывать на ночь пешеходный мост через Северо-Крымский канал, сообщил глава администрации города Армянск Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T14:05
2026-06-12T14:05
новости крыма
армянск
северо-крымский канал
василий телиженко
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в целях безопасности будут закрывать на ночь пешеходный мост через Северо-Крымский канал, сообщил глава администрации города Армянск Василий Телиженко.И призвал отнестись с пониманием к введенным ограничениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, армянск, северо-крымский канал, василий телиженко, ограничение движения
Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь

В Крыму будут закрывать на ночь пешеходный мост через Северо-Крымский канал

14:05 12.06.2026
 
© РИА Новости . Надежда Соловьева / Перейти в фотобанкСеверо-крымский канал
Северо-крымский канал - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Надежда Соловьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в целях безопасности будут закрывать на ночь пешеходный мост через Северо-Крымский канал, сообщил глава администрации города Армянск Василий Телиженко.
"С целью обеспечения безопасности передвижение по пешеходному мосту через Северо-Крымский канал с 20:00 до 08:00 будет ограничено", – сообщил глава администрации.
И призвал отнестись с пониманием к введенным ограничениям.
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Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Вчера, 18:15Ситуация на дорогах Крыма
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Новости КрымаАрмянскСеверо-Крымский каналВасилий ТелиженкоОграничение движения
 
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Заголовок открываемого материала
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