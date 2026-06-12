https://crimea.ria.ru/20260612/novosti-svo-kak-izmenilas-obstanovka-na-fronte-za-nedelyu-1156809929.html

Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделю

Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделю - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделю

Украинские потери в зоне проведения специальной военной операции за минувшую неделю составили 9370 боевиков, уничтожены 102 бронемашины, 46 орудий полевой... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T18:27

2026-06-12T18:27

2026-06-12T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Украинские потери в зоне проведения специальной военной операции за минувшую неделю составили 9370 боевиков, уничтожены 102 бронемашины, 46 орудий полевой артиллерии и почти пять тысяч дронов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли свыше 1570 военнослужащих, три танка и три бронемашины, 83 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.В течение минувшей недели подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ на этом участке превысили 1460 военнослужащих, 30 бронемашин шин, из них восемь западного производства, 142 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск продавили оборону противника и поразили живую силу и технику ВСУ. Всего на этой линии фронта ВСУ потеряли свыше 1030 боевиков, три танка, 25 бронемашин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Центр" за неделю разгромили противника в вверенном квадрате и ликвидировали свыше 2130 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" также продолжали активные наступательные действия, уничтожив за неделю свыше 2850 военнослужащих, 24 бронемашины, 48 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поразили живую силу и технику ВСУ, ликвидировав 320 боевиков, три боевые бронемашины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы.Кроме того, силы ПВО сбили за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных американских снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и почти пять тысяч вражеских беспилотников самолетного типа.Российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине, а также установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободили Охримовку также на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиПутин озвучил колоссальные потери ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу