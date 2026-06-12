https://crimea.ria.ru/20260612/novosti-svo-kak-izmenilas-obstanovka-na-fronte-za-nedelyu-1156809929.html
Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделю
Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделю - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделю
Украинские потери в зоне проведения специальной военной операции за минувшую неделю составили 9370 боевиков, уничтожены 102 бронемашины, 46 орудий полевой... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T18:27
2026-06-12T18:27
2026-06-12T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Украинские потери в зоне проведения специальной военной операции за минувшую неделю составили 9370 боевиков, уничтожены 102 бронемашины, 46 орудий полевой артиллерии и почти пять тысяч дронов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли свыше 1570 военнослужащих, три танка и три бронемашины, 83 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.В течение минувшей недели подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ на этом участке превысили 1460 военнослужащих, 30 бронемашин шин, из них восемь западного производства, 142 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск продавили оборону противника и поразили живую силу и технику ВСУ. Всего на этой линии фронта ВСУ потеряли свыше 1030 боевиков, три танка, 25 бронемашин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Центр" за неделю разгромили противника в вверенном квадрате и ликвидировали свыше 2130 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" также продолжали активные наступательные действия, уничтожив за неделю свыше 2850 военнослужащих, 24 бронемашины, 48 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поразили живую силу и технику ВСУ, ликвидировав 320 боевиков, три боевые бронемашины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы.Кроме того, силы ПВО сбили за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных американских снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и почти пять тысяч вражеских беспилотников самолетного типа.Российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине, а также установила контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободили Охримовку также на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской областиПутин озвучил колоссальные потери ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделю
Новости СВО – киевский режим потерял больше 9000 боевиков за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Украинские потери в зоне проведения специальной военной операции за минувшую неделю составили 9370 боевиков, уничтожены 102 бронемашины, 46 орудий полевой артиллерии и почти пять тысяч дронов. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ потеряли свыше 1570 военнослужащих, три танка и три бронемашины, 83 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
В течение минувшей недели подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Потери ВСУ на этом участке превысили 1460 военнослужащих, 30 бронемашин шин, из них восемь западного производства, 142 автомобиля и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки войск продавили оборону противника и поразили живую силу и технику ВСУ. Всего на этой линии фронта ВСУ потеряли свыше 1030 боевиков, три танка, 25 бронемашин, 103 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю разгромили противника в вверенном квадрате и ликвидировали свыше 2130 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" также продолжали активные наступательные действия, уничтожив за неделю свыше 2850 военнослужащих, 24 бронемашины, 48 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поразили живую силу и технику ВСУ, ликвидировав 320 боевиков, три боевые бронемашины, 113 автомобилей и 18 станций радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, силы ПВО сбили
за неделю 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных американских снарядов РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и почти пять тысяч вражеских беспилотников самолетного типа.
Российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных
и пять групповых ударов по Украине, а также установила контроль
над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, освободили
Охримовку также на Харьковщине и село Роскошное в ДНР.
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