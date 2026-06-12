https://crimea.ria.ru/20260612/nasha-strana--eto-my-krymchan-i-sevastopoltsev-pozdravili-s-dnem-rossii-1156804003.html

Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем России

Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем России - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем России

Этот сравнительно молодой, но очень символичный праздник напоминает о единстве и общей судьбе многонационального народа России. Любовь к Родине, вера в свою... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T10:10

2026-06-12T10:10

2026-06-12T10:10

крым

севастополь

михаил развожаев

сергей аксенов

владимир константинов

день россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Этот сравнительно молодой, но очень символичный праздник напоминает о единстве и общей судьбе многонационального народа России. Любовь к Родине, вера в свою страну и гордость за нее помогают россиянам быть сильнее, сражаясь за правду, справедливость и свободу. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и так происходит сейчас на фронтах СВО. Об этом, поздравляя регионы с Днем России, напомнили власти Крыма и Севастополя.И подчеркнул, что именно эти ценности лежат в основе российской государственности. Именно они на протяжении веков помогали нашей стране преодолевать тяжелейшие испытания и побеждать, идти вперед, сохраняя свое достоинство и уникальность.Так, знаком нового возрождения Аксенов назвал возвращение домой сначала Крыма, а затем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что День России – сравнительно молодой, но очень символичный праздник, который олицетворяет начало новой эпохи развития России. И то, какой будет наша страна – зависит от каждого из нас.По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, когда времена бросают вызов, наносное уходит, остается только настоящее.Губернатор напомнил, что россиянам есть чем гордиться, есть что беречь. Но главное: есть за что бороться и ради чего созидать. "Наша страна – это мы сами. Какими будем мы, такой будет и Россия", – сказал он.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизниСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан ждут длинные выходныеКакая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходныеКрым вошел в топ направлений для поездок на День России

крым

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов, владимир константинов, день россии