https://crimea.ria.ru/20260612/nasha-strana--eto-my-krymchan-i-sevastopoltsev-pozdravili-s-dnem-rossii-1156804003.html
Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем России
Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем России - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем России
Этот сравнительно молодой, но очень символичный праздник напоминает о единстве и общей судьбе многонационального народа России. Любовь к Родине, вера в свою... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T10:10
2026-06-12T10:10
2026-06-12T10:10
крым
севастополь
михаил развожаев
сергей аксенов
владимир константинов
день россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147161103_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_a12f3ac1435941efc609684c52d7a41d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Этот сравнительно молодой, но очень символичный праздник напоминает о единстве и общей судьбе многонационального народа России. Любовь к Родине, вера в свою страну и гордость за нее помогают россиянам быть сильнее, сражаясь за правду, справедливость и свободу. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и так происходит сейчас на фронтах СВО. Об этом, поздравляя регионы с Днем России, напомнили власти Крыма и Севастополя.И подчеркнул, что именно эти ценности лежат в основе российской государственности. Именно они на протяжении веков помогали нашей стране преодолевать тяжелейшие испытания и побеждать, идти вперед, сохраняя свое достоинство и уникальность.Так, знаком нового возрождения Аксенов назвал возвращение домой сначала Крыма, а затем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что День России – сравнительно молодой, но очень символичный праздник, который олицетворяет начало новой эпохи развития России. И то, какой будет наша страна – зависит от каждого из нас.По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, когда времена бросают вызов, наносное уходит, остается только настоящее.Губернатор напомнил, что россиянам есть чем гордиться, есть что беречь. Но главное: есть за что бороться и ради чего созидать. "Наша страна – это мы сами. Какими будем мы, такой будет и Россия", – сказал он.12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизниСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан ждут длинные выходныеКакая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходныеКрым вошел в топ направлений для поездок на День России
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147161103_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_4fa50dfed211b55f1a9b5a024ff69e5e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов, владимир константинов, день россии
Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем России
Власти Крыма и Севастополя поздравили регионы с Днем России
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Этот сравнительно молодой, но очень символичный праздник напоминает о единстве и общей судьбе многонационального народа России. Любовь к Родине, вера в свою страну и гордость за нее помогают россиянам быть сильнее, сражаясь за правду, справедливость и свободу. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и так происходит сейчас на фронтах СВО. Об этом, поздравляя регионы с Днем России, напомнили власти Крыма и Севастополя.
"Любовь, вера и гордость. Вот три главных чувства, которые сегодня объединяют всех нас. Любовь к Родине. Вера в Россию. Гордость за свою страну. Этот праздник символизирует тысячелетнюю историю нашего Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений. Напоминает нам о единстве и общей судьбе нашего многонационального народа, о верности заветам предков", – написал в своем канале в МАКС глава Крыма Сергей Аксенов.
И подчеркнул, что именно эти ценности лежат в основе российской государственности. Именно они на протяжении веков помогали нашей стране преодолевать тяжелейшие испытания и побеждать, идти вперед, сохраняя свое достоинство и уникальность.
Так, знаком нового возрождения Аксенов назвал возвращение домой сначала Крыма, а затем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"На фронтах СВО наши воины, как и многие поколения предков, отважно сражаются за правду, справедливость и свободу, за будущее нашей страны. Миллионы людей на передовой и в тылу творят новую историю России и всего мира", – отметил он, выразив уверенность, что Россия выйдет из всех испытаний еще более могучей и процветающей.
В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что День России – сравнительно молодой, но очень символичный праздник, который олицетворяет начало новой эпохи развития России. И то, какой будет наша страна – зависит от каждого из нас.
"Сегодня праздник проходит в условиях цивилизационного противостояния с Западом. Это непростой этап, из которого мы должны выйти достойно, с Победой. Нам жизненно важно сохранить себя, свой народ, его культуру и историю, отстоять свои идеалы. Иного пути у нас просто нет", – сказал Константинов.
По мнению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, когда времена бросают вызов, наносное уходит, остается только настоящее.
"Россия – это прежде всего люди! Те, кто не ищет оправданий, а берет и делает. Это наши бойцы "за ленточкой", это волонтеры, которые после работы собирают гуманитарку, это врачи, учителя, инженеры и рабочие. Это каждый, кто сегодня на своем месте просто честно делает то, что должен. Россия – это характер. Это умение сохранять достоинство в непростых обстоятельствах. Это внутренняя сила, которую не сломать", – написал Развожаев в своем канале МАКС.
Губернатор напомнил, что россиянам есть чем гордиться, есть что беречь. Но главное: есть за что бороться и ради чего созидать. "Наша страна – это мы сами. Какими будем мы, такой будет и Россия", – сказал он.
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников
– День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: