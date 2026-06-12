https://crimea.ria.ru/20260612/nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-likvidirovali-185-dronov-vsu-1156821319.html

Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ

Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ

В течение дня в пятницу над Крымом, Азовским морем и еще 11 регионами России силы ПВО уничтожили и перехватили 185 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу над Крымом, Азовским морем и еще 11 регионами России силы ПВО уничтожили и перехватили 185 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.Ранее в пятницу сообщалось, что силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун" ВСУ.Также российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине. Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделюПутин озвучил колоссальные потери ВСУРабота "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области

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2026

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