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Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ
Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ
В течение дня в пятницу над Крымом, Азовским морем и еще 11 регионами России силы ПВО уничтожили и перехватили 185 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T21:31
2026-06-12T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу над Крымом, Азовским морем и еще 11 регионами России силы ПВО уничтожили и перехватили 185 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.Ранее в пятницу сообщалось, что силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун" ВСУ.Также российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине. Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: как изменилась обстановка на фронте за неделюПутин озвучил колоссальные потери ВСУРабота "птичек" по "Стралинк": ВС России громят цели в Запорожской области
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Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ

185 дронов ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России в пятницу

21:31 12.06.2026 (обновлено: 21:36 12.06.2026)
 
© РИА НовостиБоеголовки. Архивное фото
Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В течение дня в пятницу над Крымом, Азовским морем и еще 11 регионами России силы ПВО уничтожили и перехватили 185 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны.

"В период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – говорится в сообщении.

Ранее в пятницу сообщалось, что силы ПВО России за неделю перехватили и уничтожили почти пять тысяч украинских беспилотников, а также четыре крылатые ракеты "Фламинго" и три управляемые ракеты "Нептун" ВСУ.
Также российская армия за минувшую неделю нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине. Ранее сообщалось, что средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.
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