https://crimea.ria.ru/20260612/luchshaya-reklama-v-soyuze-zhurnalistov-kryma-prokommentirovali-sanktsii-1156820697.html

Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции

Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции

союза журналистов Крыма прокомментировали введенные Зеленским запреты. Заявление опубликовано в официальном канале МАКС регионального отделения СЖР. РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T19:55

2026-06-12T19:55

2026-06-12T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские санкции против Союза журналистов России – это лучшая реклама профессии, это повышает уровень доверия к журналистам. Так в крымском отделении союза журналистов Крыма прокомментировали введенные Зеленским запреты. Заявление опубликовано в официальном канале МАКС регионального отделения СЖР.По его словам, теперь журналисты Крыма станут трудиться с еще большей уверенностью.Ранее в пятницу сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список вошел Союз журналистов России, в том числе его отделение в Крыму.В апреле Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма и строителей Крымского моста. В начале марта этого года глава киевского режима ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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