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Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции
Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции
союза журналистов Крыма прокомментировали введенные Зеленским запреты. Заявление опубликовано в официальном канале МАКС регионального отделения СЖР. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T19:55
2026-06-12T19:55
новости крыма
крым
журналистика
союз журналистов россии
крымское отделение союза журналистов россии
вадим первых
санкции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские санкции против Союза журналистов России – это лучшая реклама профессии, это повышает уровень доверия к журналистам. Так в крымском отделении союза журналистов Крыма прокомментировали введенные Зеленским запреты. Заявление опубликовано в официальном канале МАКС регионального отделения СЖР.По его словам, теперь журналисты Крыма станут трудиться с еще большей уверенностью.Ранее в пятницу сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список вошел Союз журналистов России, в том числе его отделение в Крыму.В апреле Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма и строителей Крымского моста. В начале марта этого года глава киевского режима ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости крыма, крым, журналистика, союз журналистов россии, крымское отделение союза журналистов россии, вадим первых, санкции
Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции

В Союзе журналистов Крыма назвали санкции Зеленского лучшей рекламой профессии

19:55 12.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСоюз журналистов России
Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские санкции против Союза журналистов России – это лучшая реклама профессии, это повышает уровень доверия к журналистам. Так в крымском отделении союза журналистов Крыма прокомментировали введенные Зеленским запреты. Заявление опубликовано в официальном канале МАКС регионального отделения СЖР.
"Киев ввел санкции против Крымского отделения Союза журналистов России. Самое лучшее в этом то, что подобные санкции – лучшая реклама нашей профессии. В обычной жизни обыватель часто ворчит: "журналисты все врут", "все куплены", "пишут, что прикажут". Но как только человек или целый Союз получает "блокировку" – к нему мгновенно приходит доверие. Потому санкциями "наказывают" только тех, кто кому-то поперек горла", – сказал председатель Крымского отделения Союза журналистов РФ Вадим Первых.
По его словам, теперь журналисты Крыма станут трудиться с еще большей уверенностью.
Ранее в пятницу сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список вошел Союз журналистов России, в том числе его отделение в Крыму.
В апреле Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма и строителей Крымского моста. В начале марта этого года глава киевского режима ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".
Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).
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Новости КрымаКрымЖурналистикаСоюз журналистов РоссииКрымское отделение Союза журналистов РоссииВадим ПервыхСанкции
 
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