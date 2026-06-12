Лучшая реклама: в Союзе журналистов Крыма прокомментировали санкции
В Союзе журналистов Крыма назвали санкции Зеленского лучшей рекламой профессии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Украинские санкции против Союза журналистов России – это лучшая реклама профессии, это повышает уровень доверия к журналистам. Так в крымском отделении союза журналистов Крыма прокомментировали введенные Зеленским запреты. Заявление опубликовано в официальном канале МАКС регионального отделения СЖР.
"Киев ввел санкции против Крымского отделения Союза журналистов России. Самое лучшее в этом то, что подобные санкции – лучшая реклама нашей профессии. В обычной жизни обыватель часто ворчит: "журналисты все врут", "все куплены", "пишут, что прикажут". Но как только человек или целый Союз получает "блокировку" – к нему мгновенно приходит доверие. Потому санкциями "наказывают" только тех, кто кому-то поперек горла", – сказал председатель Крымского отделения Союза журналистов РФ Вадим Первых.
По его словам, теперь журналисты Крыма станут трудиться с еще большей уверенностью.
Ранее в пятницу сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских судей и средств массовой информации, в список вошел Союз журналистов России, в том числе его отделение в Крыму.
В апреле Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма и строителей Крымского моста. В начале марта этого года глава киевского режима ввел санкции в отношении крымского винодельческого предприятия "Массандра".
Ранее Зеленский ввел санкции против 29 россиян, в числе которых ученые, а также 15 организаций, которым Киев вменяет причастность к "похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма и к искажению исторических фактов". В перечне упоминается Российское военно-историческое общество (РВИО).
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