Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: снова очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260612/krymskiy-most-snova-ochered-na-vyezde-s-poluostrova-1156806975.html
Крымский мост: снова очередь на выезде с полуострова
Крымский мост: снова очередь на выезде с полуострова - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Крымский мост: снова очередь на выезде с полуострова
На Крымском мосту днем в пятницу снова выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T13:22
2026-06-12T13:22
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в пятницу снова выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.На транспортном переходе через Керченский пролив ранее в пятницу уже скапливалась очередь из автомобилей на выезде из Крыма – тогда проезда ждали 48 авто.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
https://crimea.ria.ru/20260507/krymskiy-most--s-kakim-bagazhom-otpravyat-na-ruchnoy-dosmotr-1155827063.html
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f44b4c270399d0d605ab674d4f5d257f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: снова очередь на выезде с полуострова

Крымский мост – досмотра на выезде с полуострова ждет 21 автомобиль

13:22 12.06.2026
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в пятницу снова выросла очередь на выезде с полуострова. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
На транспортном переходе через Керченский пролив ранее в пятницу уже скапливалась очередь из автомобилей на выезде из Крыма – тогда проезда ждали 48 авто.
"По состоянию на 13:00 Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 21 транспортное средство", – сказано в сообщении.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мосту
Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутов
Сколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
7 мая, 11:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новая схема проезда у Крымского моста – с чем ехать на сканер или ручной досмотр
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Пешеходный мост через Северо-Крымский канал будут закрывать на ночь
13:50В Крыму снизят стоимость топлива
13:22Крымский мост: снова очередь на выезде с полуострова
13:06Путин наградил золотой медалью Герой Труда директора завода "Фиолент" в Крыму
12:39Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю
12:29Армия России нанесла массированные и групповые удары по Украине
12:17Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:08В Ялте есть бензин на 11 заправках
11:45В Крым идет штормовая погода с градом – объявлено экстренное предупреждение
11:32Симферополь и район обесточены – когда дадут свет
11:11Где в Севастополе в продаже есть бензин 12 июня
10:48День России – история и традиции праздника
10:10Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем России
09:45Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные
09:11Где купить бензин в Саках в пятницу
09:04Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
08:48Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии
08:34Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область
08:24В Крыму работает ПВО
08:16ВСУ атаковали Татарстан – жителей эвакуировали после попадания БПЛА в жилой дом
Лента новостейМолния