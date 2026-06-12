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Крымский мост: обстановка на объекте утром 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Крымский мост: обстановка на объекте утром 12 июня
Крымский мост: обстановка на объекте утром 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Крымский мост: обстановка на объекте утром 12 июня
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T08:04
2026-06-12T08:04
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: обстановка на объекте утром 12 июня

Крымский мост 12 июня утром свободен для проезда с обеих сторон

08:04 12.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон Керченского пролива. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 8 утра пятницы, 12 июня.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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