https://crimea.ria.ru/20260612/krymchane-predpochitayut-obraschatsya-v-sotsialnyy-fond-onlayn-1156786842.html

Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн

Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн

96 процентов заявлений от жителей Крыма поступают в региональное Отделение СФР в электронном виде. С начала года СФР по республике оказал порядка 100 тысяч... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T20:11

2026-06-12T20:11

2026-06-12T20:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. 96 процентов заявлений от жителей Крыма поступают в региональное Отделение СФР в электронном виде. С начала года СФР по республике оказал порядка 100 тысяч услуг онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Через личный кабинет на Госуслугах граждане подают заявления на детские пособия, распоряжаются материнским капиталом или узнают размер его остатка. Работающие жители Крыма получают информацию о состоянии индивидуального лицевого счета, сведения о трудовой деятельности и сформированных пенсионных правах. У граждан пенсионного возраста есть возможность удаленно выбрать способ получения пенсии и социальных выплат, узнать о виде пенсии и ее размере. А для людей с инвалидностью доступны сервисы по оформлению электронного сертификата на технические средства реабилитации, компенсации стоимости полиса ОСАГО и другие услуги.В Крыму с 1 июня начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату, соответствующие документы подали уже более 2000 жителей региона. На подачу заявления у родителей есть четыре месяца – до 1 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочноВ Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом годуЧисло многодетных семей в России растет – Путин

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный фонд россии, общество, крым, новости крыма