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Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн
Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн
96 процентов заявлений от жителей Крыма поступают в региональное Отделение СФР в электронном виде. С начала года СФР по республике оказал порядка 100 тысяч... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T20:11
2026-06-12T20:11
социальный фонд россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. 96 процентов заявлений от жителей Крыма поступают в региональное Отделение СФР в электронном виде. С начала года СФР по республике оказал порядка 100 тысяч услуг онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Через личный кабинет на Госуслугах граждане подают заявления на детские пособия, распоряжаются материнским капиталом или узнают размер его остатка. Работающие жители Крыма получают информацию о состоянии индивидуального лицевого счета, сведения о трудовой деятельности и сформированных пенсионных правах. У граждан пенсионного возраста есть возможность удаленно выбрать способ получения пенсии и социальных выплат, узнать о виде пенсии и ее размере. А для людей с инвалидностью доступны сервисы по оформлению электронного сертификата на технические средства реабилитации, компенсации стоимости полиса ОСАГО и другие услуги.В Крыму с 1 июня начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату, соответствующие документы подали уже более 2000 жителей региона. На подачу заявления у родителей есть четыре месяца – до 1 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии и детские пособия в июне – какие выплаты придут досрочноВ Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом годуЧисло многодетных семей в России растет – Путин
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4.7
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социальный фонд россии, общество, крым, новости крыма
Крымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн

Почти все заявления от крымчан в Соцфонд поступают в электронном виде

20:11 12.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. 96 процентов заявлений от жителей Крыма поступают в региональное Отделение СФР в электронном виде. С начала года СФР по республике оказал порядка 100 тысяч услуг онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Больше 100 сервисов Социального фонда представлено на портале Госуслуг. Они охватывают практически все направления деятельности, включая пенсии, больничные, социальные выплаты и пособия на детей", – говорится в сообщении.

Через личный кабинет на Госуслугах граждане подают заявления на детские пособия, распоряжаются материнским капиталом или узнают размер его остатка. Работающие жители Крыма получают информацию о состоянии индивидуального лицевого счета, сведения о трудовой деятельности и сформированных пенсионных правах. У граждан пенсионного возраста есть возможность удаленно выбрать способ получения пенсии и социальных выплат, узнать о виде пенсии и ее размере. А для людей с инвалидностью доступны сервисы по оформлению электронного сертификата на технические средства реабилитации, компенсации стоимости полиса ОСАГО и другие услуги.
"Одним из приоритетов в работе Отделения СФР по Республике Крым является простота и удобство получения услуг. При этом многие из них предоставляются без подачи заявлений в проактивном режиме. Например, сегодня родителям не нужно никуда обращаться, чтобы получить СНИЛС на ребенка или оформить материнский капитал. Электронные документы направляются автоматически на основании сведений о рождении ребенка из ЗАГС", – подчеркнул управляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.
В Крыму с 1 июня начался прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату, соответствующие документы подали уже более 2000 жителей региона. На подачу заявления у родителей есть четыре месяца – до 1 октября.
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