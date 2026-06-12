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Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные
Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные
В праздничные выходные в Крыму будет преобладать солнечная и комфортная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T09:45
2026-06-12T09:45
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В праздничные выходные в Крыму будет преобладать солнечная и комфортная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В пятницу, по прогнозу "ФОБОСА", еще будет отмечаться неустойчивость в атмосфере – переменчивая облачность, местами ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха +24…+27 градусов.Температура воздуха в субботу +24…+27, в воскресенье +23…+26 градусов, то есть почти что без каких-либо изменений, подытожил метеоролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные

Крым в праздничные длинные выходные ожидает комфортная погода – "ФОБОС"

09:45 12.06.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В праздничные выходные в Крыму будет преобладать солнечная и комфортная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

"Облака рассеются, поредеют – будет переменная, облачность без осадков. Следы от дождей будут благоприятствовать формированию отдельных очагов туманов и густых дымов с ухудшением видимости в ночные и в предутренние часы, особенно на побережье. Температура воздуха ночная +13…+16", – рассказал метеоролог.

В пятницу, по прогнозу "ФОБОСА", еще будет отмечаться неустойчивость в атмосфере – переменчивая облачность, местами ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха +24…+27 градусов.
"Примерно те же параметры, с такими же похожими погодными условиями ждут крымчан и в субботу, и в воскресенье. То есть ночью снова погода будет улучшаться, температура воздуха от +14 до +17 градусов, малооблачно и без осадков, а днем не исключается вероятность выпадения локального дождя, но очень небольшой интенсивности. В основном в выходные будет преобладать солнечная и комфортная погода", – пообещал специалист.
Температура воздуха в субботу +24…+27, в воскресенье +23…+26 градусов, то есть почти что без каких-либо изменений, подытожил метеоролог.
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