https://crimea.ria.ru/20260612/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-prazdnichnye-dlinnye-vykhodnye-1156790322.html

Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные

Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные

В праздничные выходные в Крыму будет преобладать солнечная и комфортная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T09:45

2026-06-12T09:45

2026-06-12T09:45

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В праздничные выходные в Крыму будет преобладать солнечная и комфортная погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.В пятницу, по прогнозу "ФОБОСА", еще будет отмечаться неустойчивость в атмосфере – переменчивая облачность, местами ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Температура воздуха +24…+27 градусов.Температура воздуха в субботу +24…+27, в воскресенье +23…+26 градусов, то есть почти что без каких-либо изменений, подытожил метеоролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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