Как отмечают День России в Крыму и Севастополе
В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг, а в Севастополе автоинспекторы организовали патриотический рейд и вручили водителям миниатюрные триколоры.
О том, как проходит на Крымском полуострове праздник День России – в подборке РИА Новости Крым.
Так, сотрудники "КРЫМ-СПАС", подведомственного МЧС Крыма учреждения, преодолели на автомобилях высокой проходимости около четырех километров по бездорожью от села Лучистое до перевала МАН, а потом пешком поднялись на вершину Демерджи-яйлы – гору Северная Демерджи. Здесь они установили на триангуляторе флаг Российской Федерации, рассказали в спасательном ведомстве.
"Поднимая триколор на крымских вершинах, сотрудники МЧС Республики Крым демонстрируют единство с народом, верность долгу и готовность защищать интересы России в любых условиях", – отметили в пресс-службе ведомства.
Для того, чтобы подняться на вершину, нужно быть сильным и выносливым, профессионалом своего дела, такими являются крымские спасатели. А развернутый на пике флаг становится зримым свидетельством их гражданской позиции, ведь крымские спасатели не только оберегают жизни людей, но и чтут традиции, гордятся историей и многообразием родной страны, добавили в ведомстве.
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
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Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
2 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
3 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
4 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
5 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
6 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
7 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
8 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
© МЧС Республики КрымКадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
9 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
1 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
2 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
3 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
4 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
5 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
6 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
7 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
8 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
9 из 9
Кадры водружения флага Российской Федерации на вершине горы Северная Демерджи
© МЧС Республики Крым
В Ялте на площади Советской Волонтеры Победы и активисты "Движения Первых" также провели традиционную акцию в честь Дня России.
"Ребята раздавали ленточки и флажки в цветах триколора, а главное – дарили отличное настроение и поздравления каждому прохожему. Гордимся нашей молодежью и нашей страной", – рассказали в администрации города.
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
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В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
2 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
3 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
4 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
5 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
6 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
1 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
2 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
3 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
4 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
5 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
6 из 6
В Ялте провели традиционную акцию в честь Дня России
Севастопольские автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную не только ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя, сообщает пресс-служба полиции города.
Как пояснили в ведомстве, в праздник правоохранители решили напомнить горожанам и гостям города о том, насколько важны единство, гражданская ответственность и любовь к своей Родине.
"Вместо привычных проверок документов водители слышали от полицейских теплые слова поздравлений и призывы соблюдать ПДД, проявлять взаимную вежливость и заботу о безопасности при участии в дорожном движении", – рассказали в пресс-службе.
Во время патриотического рейда автоинспекторы вручили водителям миниатюрные флаги России и напомнили им о символике российского триколора: белый означает чистоту и благородство, синий – честность и верность, а красный – отвагу и мужество. Водители, в свою очередь делились радостными эмоциями и благодарили полицейских за внимание, добавили в пресс-службе.
© Полиция СевастополяАвтоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
1 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
© Полиция СевастополяАвтоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
2 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
© Полиция СевастополяАвтоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
3 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
© Полиция СевастополяАвтоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
4 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
© Полиция СевастополяАвтоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
5 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
© Полиция СевастополяАвтоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
6 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
© Полиция СевастополяАвтоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
7 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
© Полиция СевастополяАвтоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
8 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
1 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
2 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
3 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
4 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
5 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
6 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
7 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
8 из 8
Автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя
© Полиция Севастополя
12 июня в Российской Федерации отмечается – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
И тот сравнительно молодой, но очень символичный праздник напоминает о единстве и общей судьбе многонационального народа России. Любовь к Родине, вера в свою страну и гордость за нее помогают россиянам быть сильнее, сражаясь за правду, справедливость и свободу. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и так происходит сейчас на фронтах СВО. Об этом, поздравляя регионы с Днем России, напомнили власти Крыма и Севастополя.
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