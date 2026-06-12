https://crimea.ria.ru/20260612/kak-otmechayut-den-rossii-v-krymu-i-sevastopole-1156810488.html

Как отмечают День России в Крыму и Севастополе

Как отмечают День России в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Как отмечают День России в Крыму и Севастополе

В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг, а в Севастополе автоинспекторы организовали патриотический рейд и вручили... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T19:10

2026-06-12T19:10

2026-06-12T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в День России на вершине Северной Демерджи развернули государственный флаг, а в Севастополе автоинспекторы организовали патриотический рейд и вручили водителям миниатюрные триколоры.О том, как проходит на Крымском полуострове праздник День России – в подборке РИА Новости Крым.Так, сотрудники "КРЫМ-СПАС", подведомственного МЧС Крыма учреждения, преодолели на автомобилях высокой проходимости около четырех километров по бездорожью от села Лучистое до перевала МАН, а потом пешком поднялись на вершину Демерджи-яйлы – гору Северная Демерджи. Здесь они установили на триангуляторе флаг Российской Федерации, рассказали в спасательном ведомстве.Для того, чтобы подняться на вершину, нужно быть сильным и выносливым, профессионалом своего дела, такими являются крымские спасатели. А развернутый на пике флаг становится зримым свидетельством их гражданской позиции, ведь крымские спасатели не только оберегают жизни людей, но и чтут традиции, гордятся историей и многообразием родной страны, добавили в ведомстве.В Ялте на площади Советской Волонтеры Победы и активисты "Движения Первых" также провели традиционную акцию в честь Дня России.Севастопольские автоинспекторы организовали патриотическую акцию, приуроченную не только ко Дню России и 243-й годовщине со дня основания Севастополя, сообщает пресс-служба полиции города.Как пояснили в ведомстве, в праздник правоохранители решили напомнить горожанам и гостям города о том, насколько важны единство, гражданская ответственность и любовь к своей Родине.Во время патриотического рейда автоинспекторы вручили водителям миниатюрные флаги России и напомнили им о символике российского триколора: белый означает чистоту и благородство, синий – честность и верность, а красный – отвагу и мужество. Водители, в свою очередь делились радостными эмоциями и благодарили полицейских за внимание, добавили в пресс-службе.12 июня в Российской Федерации отмечается – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.И тот сравнительно молодой, но очень символичный праздник напоминает о единстве и общей судьбе многонационального народа России. Любовь к Родине, вера в свою страну и гордость за нее помогают россиянам быть сильнее, сражаясь за правду, справедливость и свободу. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и так происходит сейчас на фронтах СВО. Об этом, поздравляя регионы с Днем России, напомнили власти Крыма и Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День РоссииДень России – история и традиции праздникаКрым вошел в топ направлений для поездок на День России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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