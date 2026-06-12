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Как изменились обращения крымчан за 12 лет - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Как изменились обращения крымчан за 12 лет
Как изменились обращения крымчан за 12 лет - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Как изменились обращения крымчан за 12 лет
За 12 лет в Крыму изменился характер запросов, с которыми обращаются граждане, заявил уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт в... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T19:38
2026-06-12T19:38
александр штехбарт
права человека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. За 12 лет в Крыму изменился характер запросов, с которыми обращаются граждане, заявил уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Штехбарта, это свидетельствует о решении многих проблем, которые долгие годы оставались неразрешенными, и смещении центра внимания на качество жизни.Омбудсмен отметил, что в 2025 году к уполномоченному по правам человека в Крыму обратились 2 525 граждан, каждое пятое обращение было удовлетворено, права людей восстановлены. С начала 2026 года этот показатель составил 580 граждан, сохраняется тенденция обращений прошлого года.Ранее сообщалось, что в Крыму уменьшилось количество обращений беженцев с приграничных территорий Херсонской и Запорожской областей, зарегистрировано меньше жалоб и заявлений в таких сферах, как получение гражданства, жилищные и земельные вопросы, действия военных комиссаров и прохождение военной службы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преступление и наказание – как содержат заключенных в КрымуЗащитить права людей: приемная омбудсмена открыта на ХерсонщинеВ Крыму решено 1300 обращений: когда пора идти на прием к омбудсмену
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александр штехбарт, права человека, крым, новости крыма, пресс-центр
Как изменились обращения крымчан за 12 лет

Омбудсмен Штехбарт: в 2025 году к уполномоченному в Крыму обратились 2 525 граждан

19:38 12.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлександр ШТЕХБАРТ, уполномоченный по правам человека в РК
Александр ШТЕХБАРТ, уполномоченный по правам человека в РК - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. За 12 лет в Крыму изменился характер запросов, с которыми обращаются граждане, заявил уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт в пресс-центре РИА Новости Крым.

"Если ранее кроме традиционных вопросов в уголовно-правовой и социально-правовой сферах людей беспокоили системные проблемы, связанные с недостаточным электроснабжением, некачественными дорогами, плохим транспортным обеспечением, то теперь крымчане чаще просят оказать содействие в решении вопросов, касающихся деятельности ЖКХ, поддержании здоровья, обустройства детских и спортивных площадок, сохранении экологии", – отметил он.

По словам Штехбарта, это свидетельствует о решении многих проблем, которые долгие годы оставались неразрешенными, и смещении центра внимания на качество жизни.
Омбудсмен отметил, что в 2025 году к уполномоченному по правам человека в Крыму обратились 2 525 граждан, каждое пятое обращение было удовлетворено, права людей восстановлены. С начала 2026 года этот показатель составил 580 граждан, сохраняется тенденция обращений прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Крыму уменьшилось количество обращений беженцев с приграничных территорий Херсонской и Запорожской областей, зарегистрировано меньше жалоб и заявлений в таких сферах, как получение гражданства, жилищные и земельные вопросы, действия военных комиссаров и прохождение военной службы.
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