Как изменились обращения крымчан за 12 лет
Омбудсмен Штехбарт: в 2025 году к уполномоченному в Крыму обратились 2 525 граждан
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлександр ШТЕХБАРТ, уполномоченный по правам человека в РК
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. За 12 лет в Крыму изменился характер запросов, с которыми обращаются граждане, заявил уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Если ранее кроме традиционных вопросов в уголовно-правовой и социально-правовой сферах людей беспокоили системные проблемы, связанные с недостаточным электроснабжением, некачественными дорогами, плохим транспортным обеспечением, то теперь крымчане чаще просят оказать содействие в решении вопросов, касающихся деятельности ЖКХ, поддержании здоровья, обустройства детских и спортивных площадок, сохранении экологии", – отметил он.
По словам Штехбарта, это свидетельствует о решении многих проблем, которые долгие годы оставались неразрешенными, и смещении центра внимания на качество жизни.
Омбудсмен отметил, что в 2025 году к уполномоченному по правам человека в Крыму обратились 2 525 граждан, каждое пятое обращение было удовлетворено, права людей восстановлены. С начала 2026 года этот показатель составил 580 граждан, сохраняется тенденция обращений прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Крыму уменьшилось количество обращений беженцев с приграничных территорий Херсонской и Запорожской областей, зарегистрировано меньше жалоб и заявлений в таких сферах, как получение гражданства, жилищные и земельные вопросы, действия военных комиссаров и прохождение военной службы.
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