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Иран и США согласовали текст меморандума о взаимопонимании

Иран и США согласовали текст меморандума о взаимопонимании - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Иран и США согласовали текст меморандума о взаимопонимании

Власти Ирана и США согласовали и утвердили основные пункты меморандума о взаимопонимании. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил телеканалу Press TV... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T14:52

2026-06-12T14:52

2026-06-12T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Власти Ирана и США согласовали и утвердили основные пункты меморандума о взаимопонимании. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил телеканалу Press TV представитель иранского МИДа Исмаил Багаи.При этом издание Axios, ссылаясь на источники, сообщает, что исламская республика одобрила соглашение на высоком уровне, сейчас его рассматривает верховный лидер Моджтаба Хаменеи.Накануне американский президент Дональд Трампа заявил об отмене "очень мощных" ударов по Ирану. По его словам, стороны достигли понимания и могут заключить сделку в Европе в самое ближайшее время. При этом Багаи назвал эти утверждения спекуляцией, подчеркнув, что окончательный вариант документа еще не утвержден.9 июня глава Белого Дома Дональд Трамп заявлял, что американский вертолет над Ормузским проливом якобы сбил Иран и США обязаны ответить. Перспектив завершения конфликта Ирана с США не видно. Оценивать происходящее следует через призму целей ограниченного круга лиц в Штатах, в том числе президента Дональда Трампа, действующих ради собственного обогащения и пиара, заявлял ранее политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тегеран использует все возможности: чем новая эскалация вокруг Ирана угрожает ТрампуКарин Кнайсль рассказала в Крыму о войне Европы с Россией и "Северном потоке-2"Есть только два сценария окончания конфликта вокруг Ирана – мнение

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, сша, обострение между ираном и сша, новости, в мире