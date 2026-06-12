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Группировка войск России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек
Группировка войск России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Группировка войск России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек
Группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО в День... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T17:02
2026-06-12T17:02
2026-06-12T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО в День России."Вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в постоянном контакте с представителями различных родов, видов Вооруженных Сил разного уровня – и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня. <...> Но с вами хотел встретиться отдельно и именно сегодня, в День России, поскольку вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день, День России", – сказал президент.И отметил, что российские войска каждый день постепенно продвигаются в зоне спецоперации.Ранее в пятницу стало известно, что российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе.Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Группировка войск России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек
Путин: группировка войск России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек
17:02 12.06.2026 (обновлено: 17:17 12.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО в День России.
"У нас группировка большая, свыше 700 тысяч человек", – сказал Путин в ходе встречи. Глава государства обратился к бойцам спецоперации.
"Вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в постоянном контакте с представителями различных родов, видов Вооруженных Сил разного уровня – и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня. <...> Но с вами хотел встретиться отдельно и именно сегодня, в День России, поскольку вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день, День России", – сказал президент.
И отметил, что российские войска каждый день постепенно продвигаются в зоне спецоперации.
Ранее в пятницу стало известно
, что российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе.
Накануне в Минобороны РФ сообщили
об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.
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