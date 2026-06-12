https://crimea.ria.ru/20260612/gruppirovka-voysk-rossii-v-zone-svo-prevyshaet-700-tysyach-chelovek-1156816503.html

Группировка войск России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек

Группировка войск России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Группировка войск России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек

Группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО в День... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T17:02

2026-06-12T17:02

2026-06-12T17:17

новости сво

владимир путин (политик)

новости

россия

украина

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_98be0bd16fba8e45a344ea26cfc9d629.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками СВО в День России."Вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в постоянном контакте с представителями различных родов, видов Вооруженных Сил разного уровня – и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня. <...> Но с вами хотел встретиться отдельно и именно сегодня, в День России, поскольку вы напрямую занимаетесь защитой Родины, защитой Отечества, защитой России. Это ваш день, День России", – сказал президент.И отметил, что российские войска каждый день постепенно продвигаются в зоне спецоперации.Ранее в пятницу стало известно, что российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе.Накануне в Минобороны РФ сообщили об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260611/v-kramatorske-evakuatsiya-ukrainskie-vlasti-speshno-perenosyat-zavody-na-zapad-1156800784.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, владимир путин (политик), новости, россия, украина