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Грозы и холодный фронт - погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Грозы и холодный фронт - погода в Крыму в пятницу
Грозы и холодный фронт - погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Грозы и холодный фронт - погода в Крыму в пятницу
В пятницу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, а днем 13 июня – влиянием холодного атмосферного фронта. Ночью... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T00:01
2026-06-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, а днем 13 июня – влиянием холодного атмосферного фронта. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26…28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +19, днем +24...+28 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Грозы и холодный фронт - погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 12.06.2026
 
© РИА Новости КрымТучи в Симферополе
Тучи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, а днем 13 июня – влиянием холодного атмосферного фронта. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +11…+13, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днем западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26…28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +24...26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +16 до +19, днем +24...+28 градусов.
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Заголовок открываемого материала
00:01Грозы и холодный фронт - погода в Крыму в пятницу
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22:21Что показал удар по Панораме Севастополя - мнение
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21:05Экотропа "Водопад Учан‑Су" закрыта из-за обвала
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