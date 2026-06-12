https://crimea.ria.ru/20260612/gde-v-sevastopole-v-prodazhe-est-benzin-12-iyunya-1156804510.html

Где в Севастополе в продаже есть бензин 12 июня

Где в Севастополе в продаже есть бензин 12 июня - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Где в Севастополе в продаже есть бензин 12 июня

В пятницу в Севастополе на девяти заправках "Атан" в свободной продаже появилось топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra. Об этом в своем канале МАКС сообщил... РИА Новости Крым, 12.06.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Севастополе на девяти заправках "Атан" в свободной продаже появилось топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Бензином можно заправить автомобиль по адресам:АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-92, АИ-95 Ultra);АЗС 66 Камышовое шоссе 12б (АИ-92, АИ-95 Ultra);АЗС 69 ул. Генерала Мельника, 148 (АИ-92, ДТ Ultra);АЗС 81 ул. Хрусталева 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92);АЗС 84 Столетовский пр-т, 5 (АИ-92, ДТ Ultra);АЗС 89 по.Победы/ул.Семипалатинская 1/2б (АИ-92);АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra,ДТ Ultra);АЗС 167 Балаклава, ул.Новикова 51Б, (АИ-92).Также губернатор напомнил, что в сети "ТЭС" заправляют автомобили сейчас исключительно по QR-кодам.Ранее в пятницу глава администрации города Саки Юлия Предыбайло сообщала, что в городе бензин марки Аи-92 в свободной продаже появится на двух АЗС, и что запаса топлива хватит ориентировочно для 250 автомобилей на каждой из них. А в Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на нескольких автозаправочных станциях, проинформировал глава администрации города Владимир Ким.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литрВ Севастополе запустят механизм обеспечения топливом для тяжелобольныхВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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