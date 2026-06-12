https://crimea.ria.ru/20260612/gde-kupit-benzin-v-sakakh-v-pyatnitsu-1156803164.html

Где купить бензин в Саках в пятницу

Где купить бензин в Саках в пятницу - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Где купить бензин в Саках в пятницу

В Саках в пятницу бензин марки Аи-92 в свободной продаже появится на двух АЗС. Об этом проинформировала глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T09:11

2026-06-12T09:11

2026-06-12T09:11

новости крыма

саки

юлия предыбайло

бензин

топливо в крыму

автомобиль

транспорт

топливо

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/02/1111600254_0:542:3616:2576_1920x0_80_0_0_103602eb285126ca18277fbdc8857ae1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Саках в пятницу бензин марки Аи-92 в свободной продаже появится на двух АЗС. Об этом проинформировала глава администрации города Юлия Предыбайло.Она уточнила, что запаса топлива хватит ориентировочно для 250 автомобилей на каждой из указанных автозаправочных станций. Отпуск топлива будет производиться с 10:00.Глава администрации напомнила, что продажа не более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260612/benzin-a-92-budut-postoyanno-prodavat-na-pyati-azs-v-feodosii-1156803197.html

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, саки, юлия предыбайло, бензин, топливо в крыму, автомобиль, транспорт, топливо