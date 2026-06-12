https://crimea.ria.ru/20260612/gde-kupit-benzin-v-sakakh-v-pyatnitsu-1156803164.html
Где купить бензин в Саках в пятницу
Где купить бензин в Саках в пятницу - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Где купить бензин в Саках в пятницу
В Саках в пятницу бензин марки Аи-92 в свободной продаже появится на двух АЗС. Об этом проинформировала глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T09:11
2026-06-12T09:11
2026-06-12T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Саках в пятницу бензин марки Аи-92 в свободной продаже появится на двух АЗС. Об этом проинформировала глава администрации города Юлия Предыбайло.Она уточнила, что запаса топлива хватит ориентировочно для 250 автомобилей на каждой из указанных автозаправочных станций. Отпуск топлива будет производиться с 10:00.Глава администрации напомнила, что продажа не более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Где купить бензин в Саках в пятницу
В Саках в пятницу бензин в свободной продаже появится на двух АЗС – власти