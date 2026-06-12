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Десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных беспилотников Ивановских десантников ликвидировали группу украинской пехоты и сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T16:39
2026-06-12T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников Ивановских десантников ликвидировали группу украинской пехоты и сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в пятницу.В результате прямого попадания ударных дронов был уничтожен блиндаж и восемь украинских националистов. Ротация противникам сорвана. Командование противника лишилось возможности безопасно отводить подразделения для замены, рассказали в российском оборонном ведомстве, уточнив, что как только ВСУ пытаются провести смену на позициях, российские расчеты БпЛА накрывают группы огнем.Ранее в Минобороны также сообщили, что расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы РоссииАрмия России крушит врага – страшные потери Киева за суткиАрмия России освободила Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР
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новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", министерство обороны рф, видео
Десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области сорвана ротация подразделений ВСУ и уничтожена группа пехоты врага

16:39 12.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Операторы ударных беспилотников Ивановских десантников ликвидировали группу украинской пехоты и сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в пятницу.
"Операторы разведывательных БпЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" в ходе воздушной разведки переднего края на Ореховском направлении в Запорожской области обнаружили передвижение группы военнослужащих ВСУ в лесопосадке. Разведка установила, что противник осуществлял плановую ротацию — отвод личного состава, длительное время находившегося на передовых позициях, в тыловой район на восстановление", – говорится в сообщении.
В результате прямого попадания ударных дронов был уничтожен блиндаж и восемь украинских националистов. Ротация противникам сорвана. Командование противника лишилось возможности безопасно отводить подразделения для замены, рассказали в российском оборонном ведомстве, уточнив, что как только ВСУ пытаются провести смену на позициях, российские расчеты БпЛА накрывают группы огнем.
Ранее в Минобороны также сообщили, что расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области.
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Новости СВОЗапорожская областьВооруженные силы РоссииГруппировка войск "Днепр"Министерство обороны РФ
 
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