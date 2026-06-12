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День России – история и традиции праздника

День России – история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 12.06.2026

День России – история и традиции праздника

12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T10:48

2026-06-12T10:48

2026-06-12T10:48

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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия), Конституции РФ, отражающей новые политические реалии.День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. Церемония вручения проходит 12 июня в Кремле.Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня России традиционно завершаются салютом.Об истории, традициях и символах праздника – в инфографике РИА Новости Крым.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день россии, праздники и памятные даты, россия, общество, инфографика