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День России – история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Инфографика
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День России – история и традиции праздника
День России – история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 12.06.2026
День России – история и традиции праздника
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T10:48
2026-06-12T10:48
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день россии
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общество
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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия), Конституции РФ, отражающей новые политические реалии.День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. Церемония вручения проходит 12 июня в Кремле.Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня России традиционно завершаются салютом.Об истории, традициях и символах праздника – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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день россии, праздники и памятные даты, россия, общество, инфографика
День России – история и традиции праздника

12 июня в РФ отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России

10:48 12.06.2026
 
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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия), Конституции РФ, отражающей новые политические реалии.
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.
Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. Церемония вручения проходит 12 июня в Кремле.
Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня России традиционно завершаются салютом.
Об истории, традициях и символах праздника – в инфографике РИА Новости Крым.
День РоссииДень России
 
ИнфографикаДень РоссииПраздники и памятные датыРоссияОбщество
 
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10:48День России – история и традиции праздника
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09:45Какая погода будет в Крыму в праздничные длинные выходные
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08:04Крымский мост: обстановка на объекте утром 12 июня
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