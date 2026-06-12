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Часть южного берега Крыма обесточена
Часть южного берега Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Часть южного берега Крыма обесточена
Пять населенных пунков на южном берегу Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T17:37
2026-06-12T17:37
2026-06-12T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Пять населенных пунков на южном берегу Крыма остались без электроэнергии из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Ялты.По данным пресс-службы, без электричества частично остались пгт Понизовка, пгт Симеиз, село Оползневое, пгт Кацивели, пгт Никита. Работает аварийная бригада.Ранее в пятницу в связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Симферополь и Симферопольского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, ялта, юбк, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии
Часть южного берега Крыма обесточена
В Крыму обесточена часть южного побережья полуострова