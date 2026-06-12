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Бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ
Бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ
Военнослужащие подразделения беспилотных систем (БпС) группировки "Днепр" уничтожили один разведывательный и два тяжелых дрона противника в Херсонской области... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T18:03
2026-06-12T18:03
2026-06-12T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения беспилотных систем (БпС) группировки "Днепр" уничтожили один разведывательный и два тяжелых дрона противника в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в пятницу.Также российские бойцы своевременно выявлены еще две воздушные цели – тяжелый украинский дрон квадрокоптерного типа и гексакоптер. Оба беспилотника уничтожены методом тарана над левым берегом Днепра, уточнили в ведомстве.Расчеты подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно и непрерывно мониторят воздушное пространство на Херсонском направлении, ведут воздушную разведку, заверили в Минобороны.Ранее в Минобороны также сообщили, что расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДонбассеПочти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России
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новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео
Бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ
Бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и два тяжелых дрона ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения беспилотных систем (БпС) группировки "Днепр" уничтожили один разведывательный и два тяжелых дрона противника в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в пятницу.
"В ходе дневного дежурства оператор радиолокационной станции обнаружил разведывательный дрон самолетного типа "Чаклун" вооруженных формирований Украины. Координаты цели были незамедлительно переданы расчету отечественного дрона-перехватчика "Оса". Оператор в считанные минуты поднял аппарат в небо, осуществил сближение и таранным ударом уничтожил вражеский разведчик", – говорится в сообщении.
Также российские бойцы своевременно выявлены еще две воздушные цели – тяжелый украинский дрон квадрокоптерного типа и гексакоптер. Оба беспилотника уничтожены методом тарана над левым берегом Днепра, уточнили в ведомстве.
Расчеты подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно и непрерывно мониторят воздушное пространство на Херсонском направлении, ведут воздушную разведку, заверили в Минобороны.
Ранее в Минобороны также сообщили
, что расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области.
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