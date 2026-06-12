https://crimea.ria.ru/20260612/boytsy-dnepra-unichtozhili-razvedyvatelnyy-i-tyazhelye-drony-vsu-1156815720.html

Бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ

Бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Бойцы "Днепра" уничтожили разведывательный и тяжелые дроны ВСУ

Военнослужащие подразделения беспилотных систем (БпС) группировки "Днепр" уничтожили один разведывательный и два тяжелых дрона противника в Херсонской области... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T18:03

2026-06-12T18:03

2026-06-12T18:03

новости сво

херсонская область

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156815943_351:147:849:427_1920x0_80_0_0_8351051996394e1d33e681682c6ddc30.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения беспилотных систем (БпС) группировки "Днепр" уничтожили один разведывательный и два тяжелых дрона противника в Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в пятницу.Также российские бойцы своевременно выявлены еще две воздушные цели – тяжелый украинский дрон квадрокоптерного типа и гексакоптер. Оба беспилотника уничтожены методом тарана над левым берегом Днепра, уточнили в ведомстве.Расчеты подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ежедневно и непрерывно мониторят воздушное пространство на Херсонском направлении, ведут воздушную разведку, заверили в Минобороны.Ранее в Минобороны также сообщили, что расчеты FPV-дронов Новороссийских десантников уничтожили пункты управления и запуска вражеских беспилотников на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДонбассеПочти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео