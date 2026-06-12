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Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область
Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область
Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T08:34
2026-06-12T08:34
2026-06-12T08:35
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область
При массированной атаке на Ростовскую область уничтожены более 60 беспилотников
08:34 12.06.2026 (обновлено: 08:35 12.06.2026)