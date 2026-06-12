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Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область
Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область
Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T08:34
2026-06-12T08:35
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область

При массированной атаке на Ростовскую область уничтожены более 60 беспилотников

08:34 12.06.2026 (обновлено: 08:35 12.06.2026)
 
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Сегодня ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более шести десятков БПЛА уничтожены в 5 районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском", – написал Слюсарь в своем канале в МАКС.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил он.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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