https://crimea.ria.ru/20260612/bolee-60-bespilotnikov-atakovali-rostovskuyu-oblast-1156803033.html

Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область

Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область

Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T08:34

2026-06-12T08:34

2026-06-12T08:35

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Более 60 беспилотников атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260612/vsu-atakovali-tatarstan--zhiteley-evakuirovali-posle-popadaniya-bpla-v-zhiloy-dom-1156802822.html

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу