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Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии
Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии
В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T08:48
2026-06-12T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким.Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 (Техникум)Феодосия, Челнокова, 71с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/БКерченское шоссе, 23 (кольцо)пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88.Глава администрации напомнил, что действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. И обратился с просьбой соблюдать спокойствие и заправляться в обычном режиме.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, феодосия, владимир ким, бензин, топливо в крыму, автомобиль, транспорт, топливо
Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии

В Крыму с 12 июня бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии

08:48 12.06.2026
 
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКСАЗС
АЗС
© Фото главы Феодосии Владимира Кима в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким.
"С сегодняшнего дня на постоянной основе на следующих АЗС "Атан" будет производиться свободная продажа бензина марки А-92", – написал Ким в своем канале в МАКС.
Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 (Техникум)
Феодосия, Челнокова, 71
с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б
Керченское шоссе, 23 (кольцо)
пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88.
Глава администрации напомнил, что действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. И обратился с просьбой соблюдать спокойствие и заправляться в обычном режиме.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
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