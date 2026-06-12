https://crimea.ria.ru/20260612/benzin-a-92-budut-postoyanno-prodavat-na-pyati-azs-v-feodosii-1156803197.html
Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии
Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии
В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T08:48
2026-06-12T08:48
2026-06-12T08:48
новости крыма
феодосия
владимир ким
бензин
топливо в крыму
автомобиль
транспорт
топливо
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156803338_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_b2c6c9e957482f0522cc0d40d1d3e4ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким.Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 (Техникум)Феодосия, Челнокова, 71с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/БКерченское шоссе, 23 (кольцо)пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88.Глава администрации напомнил, что действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. И обратился с просьбой соблюдать спокойствие и заправляться в обычном режиме.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260610/voditeli-sprovotsirovali-azhiotazh-na-zapravkakh-kubani-na-vezde-v-krym-1156753340.html
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0c/1156803338_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_139efb6041e5c1fb5d269783c69634da.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, феодосия, владимир ким, бензин, топливо в крыму, автомобиль, транспорт, топливо
Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии
В Крыму с 12 июня бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким.
"С сегодняшнего дня на постоянной основе на следующих АЗС "Атан" будет производиться свободная продажа бензина марки А-92", – написал Ким в своем канале в МАКС.
Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 (Техникум)
с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б
Керченское шоссе, 23 (кольцо)
пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88.
Глава администрации напомнил, что действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. И обратился с просьбой соблюдать спокойствие и заправляться в обычном режиме.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.