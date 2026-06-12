https://crimea.ria.ru/20260612/benzin-a-92-budut-postoyanno-prodavat-na-pyati-azs-v-feodosii-1156803197.html

Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии

Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Бензин А-92 будут постоянно продавать на пяти АЗС в Феодосии

В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T08:48

2026-06-12T08:48

2026-06-12T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии с пятницы, 12 июня, бензин А-92 будет в свободной продаже на пяти автозаправочных станциях. Об этом информирует глава администрации города Владимир Ким.Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 (Техникум)Феодосия, Челнокова, 71с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/БКерченское шоссе, 23 (кольцо)пгт. Приморский, Керченское шоссе, 86/88.Глава администрации напомнил, что действуют ограничения: не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена. И обратился с просьбой соблюдать спокойствие и заправляться в обычном режиме.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты - до 20 л. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2026

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