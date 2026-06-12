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Базы отдыха в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Базы отдыха в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Базы отдыха в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Базы отдыха в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит
Феодосия и Евпатория вошли в пятерку самых популярных направлений для отдыха на базах в июне и июле 2026 года.Таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T20:28
2026-06-12T20:28
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Феодосия и Евпатория вошли в пятерку самых популярных направлений для отдыха на базах в июне и июле 2026 года.Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость размещения в Должанской составляет в среднем 5280 рублей, в Голубицкой – 6866, в Феодосии средний чек за суточное размещение на базе отдыха – 7553 рубля.Далее в рейтинге следуют Анапа и Евпатория, со средними ценами на проживание в 10316 и 7458 рублей соответственно.Авторы исследования также определили, что в Феодосии и Евпатории туристы чаще всего бронируют номера на базах отдыха на 8 ночей.В десятке лидеров оказались кубанские курорты Бжид, Кабардинка и Дивноморское – 7572 рубля, 4197 и 6528 рублей соответственно, карельские Петрозаводск и Лахденпохья – 10348 и 8493 рублей.Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка ранее возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года, сообщал ранее сервис Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за год вырос спрос на летний отдых в КрымуСколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 сменуКрым выбирают для путешествий с домашними питомцами
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РИА Новости Крым
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4.7
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феодосия, евпатория, крым, новости крыма, отдых в крыму
Базы отдыха в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

Феодосия и Евпатория вошли в топ-5 направлений для отдыха на базах в июне и июле – Твил

20:28 12.06.2026
 
© Фото с сайта турагентства  / Перейти в фотобанкБаза отдыха
База отдыха
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Феодосия и Евпатория вошли в пятерку самых популярных направлений для отдыха на базах в июне и июле 2026 года.Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте курорт Должанская в Краснодарском крае, за которой 8% всех бронирований на базах в первые два летних месяца. На втором – тоже кубанский курорт – Голубицкая, а на третьем – Феодосия – 6% и 5% бронирований соответственно", – выяснили аналитики платформы.
Стоимость размещения в Должанской составляет в среднем 5280 рублей, в Голубицкой – 6866, в Феодосии средний чек за суточное размещение на базе отдыха – 7553 рубля.
Далее в рейтинге следуют Анапа и Евпатория, со средними ценами на проживание в 10316 и 7458 рублей соответственно.
Авторы исследования также определили, что в Феодосии и Евпатории туристы чаще всего бронируют номера на базах отдыха на 8 ночей.
В десятке лидеров оказались кубанские курорты Бжид, Кабардинка и Дивноморское – 7572 рубля, 4197 и 6528 рублей соответственно, карельские Петрозаводск и Лахденпохья – 10348 и 8493 рублей.
Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка ранее возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года, сообщал ранее сервис Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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