https://crimea.ria.ru/20260612/bazy-otdykha-v-krymu--kuda-edut-rossiyane-i-skolko-eto-stoit-1156687015.html

Базы отдыха в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

Базы отдыха в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Базы отдыха в Крыму – куда едут россияне и сколько это стоит

Феодосия и Евпатория вошли в пятерку самых популярных направлений для отдыха на базах в июне и июле 2026 года.Таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T20:28

2026-06-12T20:28

2026-06-12T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Феодосия и Евпатория вошли в пятерку самых популярных направлений для отдыха на базах в июне и июле 2026 года.Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость размещения в Должанской составляет в среднем 5280 рублей, в Голубицкой – 6866, в Феодосии средний чек за суточное размещение на базе отдыха – 7553 рубля.Далее в рейтинге следуют Анапа и Евпатория, со средними ценами на проживание в 10316 и 7458 рублей соответственно.Авторы исследования также определили, что в Феодосии и Евпатории туристы чаще всего бронируют номера на базах отдыха на 8 ночей.В десятке лидеров оказались кубанские курорты Бжид, Кабардинка и Дивноморское – 7572 рубля, 4197 и 6528 рублей соответственно, карельские Петрозаводск и Лахденпохья – 10348 и 8493 рублей.Крымские курорты Алушта, Судак и Алупка ранее возглавили рейтинг популярных малых городов России для отдыха летом 2026 года, сообщал ранее сервис Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как за год вырос спрос на летний отдых в КрымуСколько лагерей в Крыму получили "добро" на оздоровление детей в 1 сменуКрым выбирают для путешествий с домашними питомцами

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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