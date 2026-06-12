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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T12:17
2026-06-12T12:17
2026-06-12T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден российскими бойцами
12:17 12.06.2026 (обновлено: 12:34 12.06.2026)