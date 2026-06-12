https://crimea.ria.ru/20260612/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1156805751.html

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T12:17

2026-06-12T12:17

2026-06-12T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф