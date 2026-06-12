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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Еще один населенный пункт в Донбассе освобожден российскими бойцами

12:17 12.06.2026 (обновлено: 12:34 12.06.2026)
 
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Штурмовики - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Приют Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.
Накануне стало известно об освобождении двух населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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