https://crimea.ria.ru/20260612/armiya-rossii-nanesla-massirovannye-i-gruppovye-udary-po-ukraine-1156805879.html

Армия России нанесла массированные и групповые удары по Украине

Армия России нанесла массированные и групповые удары по Украине - РИА Новости Крым, 12.06.2026

Армия России нанесла массированные и групповые удары по Украине

Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли два массированных и пять групповых ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T12:29

2026-06-12T12:29

2026-06-12T12:33

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли два массированных и пять групповых ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ.В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине