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Армия России нанесла массированные и групповые удары по Украине - РИА Новости Крым, 12.06.2026
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Армия России нанесла массированные и групповые удары по Украине
Армия России нанесла массированные и групповые удары по Украине - РИА Новости Крым, 12.06.2026
Армия России нанесла массированные и групповые удары по Украине
Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли два массированных и пять групповых ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T12:29
2026-06-12T12:33
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли два массированных и пять групповых ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ.В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
Армия России нанесла массированные и групповые удары по Украине

Массированные и групповые удары по Украине нанесли российские войска нанесли – МО РФ

12:29 12.06.2026 (обновлено: 12:33 12.06.2026)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Российские Вооруженные силы в течение недели нанесли два массированных и пять групповых ударов по Украине, сообщает Минобороны РФ.
"С 6 по 12 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", – проинформировали в МО РФ.
В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в российском военном ведомстве.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУдары по Украине
 
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