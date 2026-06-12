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День России
День России - РИА Новости Крым, 12.06.2026
День России
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T07:01
2026-06-12T07:01
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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия), Конституции РФ, отражающей новые политические реалии.В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы. В декабре 2013 года президент РФ подписал распоряжение, согласно которому День России (12 июня) входит в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади в Москве без дополнительного согласования с администрацией президента.Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. Церемония вручения проходит 12 июня в Кремле.Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня России традиционно завершаются салютом.Материал подготовлен на основе информации из открытых источниковСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, общество, россия, день россии, история
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников – День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.
Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.
Важными вехами в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны — Российская Федерация (Россия), Конституции РФ, отражающей новые политические реалии.
12 июня 1991 года состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал победу Борис Ельцин.
В мае 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР дата принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации – 12 июня – была объявлена нерабочим днем. В июне 1992 года этот день был назван праздничным.
Указом президента РФ от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен государственным праздником России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором были прописаны новые праздничные и выходные дни (статья 112).
День России традиционно отмечается массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами.
В 2003 году главные торжества, посвященные Дню России, впервые прошли на Красной площади столицы. В декабре 2013 года президент РФ подписал распоряжение, согласно которому День России (12 июня) входит в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади в Москве без дополнительного согласования с администрацией президента.
Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная церемония награждения Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения. Церемония вручения проходит 12 июня в Кремле.
Торжественные мероприятия по случаю празднования Дня России традиционно завершаются салютом.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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