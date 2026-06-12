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231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России
231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 12.06.2026
231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России
Средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского... РИА Новости Крым, 12.06.2026
2026-06-12T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Азовского моря, а также над территориями над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, областей, Московского региона, Республики Татарстан, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России
231 беспилотник ВСУ атаковал Крым и другие регионы России в ночь на пятницу
07:36 12.06.2026 (обновлено: 07:43 12.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Азовского моря, а также над территориями над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, областей, Московского региона, Республики Татарстан, перечислили в российском военном ведомстве.
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