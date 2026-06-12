https://crimea.ria.ru/20260612/231-ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-nochyu-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156802283.html

231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России

231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 12.06.2026

231 украинский беспилотник атаковал ночью Крым и другие регионы России

Средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского... РИА Новости Крым, 12.06.2026

2026-06-12T07:36

2026-06-12T07:36

2026-06-12T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 231 беспилотник ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Азовского моря, а также над территориями над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, областей, Московского региона, Республики Татарстан, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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