Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня
На Землю на выходных обрушится двухдневная магнитная буря
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано ИИМагнитные бури
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано ИИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. 12 июня на Землю обрушится двухдневная магнитная буря уровня G1. Геомагнитный шторм спровоцировали вспышки и корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые отметили, что июнь этого года, с точки зрения солнечной и геомагнитной активности, проходит достаточно спокойно - возмущения и бури были зарегистрированы только два дня из десяти. Однако двое суток - 12 и 13 июня - должны испортить эту статистику.
"Изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры прогнозировалось на эти дни уже давно, но к ним, скорее всего, теперь добавится еще и слабый выброс плазмы от длительной вспышки, произошедшей сегодня утром, который, согласно оценкам, придет к Земле 13 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корональная дыра и вспышка по отдельности не выглядят впечатляющими, но в сумме их воздействия должно хватить, чтобы вызвать на Земле слабую бурю уровня G1.
Ранее ученые сообщали, что мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Ожидалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 8 июня и продолжит бушевать утром 9 июня. Сообщалось, что к 18:00 понедельника мощность бури может достигнуть сильного уровня G3. Однако, несмотря на все прогнозы, выброшенное Солнцем облако плазмы не зацепило планету.
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