https://crimea.ria.ru/20260611/zatyazhnaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-12-iyunya-1156783310.html

Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня

Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня

12 июня на Землю обрушится двухдневная магнитная буря уровня G1. Геомагнитный шторм спровоцировали вспышки и корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T21:21

2026-06-11T21:21

2026-06-11T21:21

магнитные бури

геомагнитный шторм

лаборатория солнечной астрономии ики ран

вспышки на солнце

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метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. 12 июня на Землю обрушится двухдневная магнитная буря уровня G1. Геомагнитный шторм спровоцировали вспышки и корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые отметили, что июнь этого года, с точки зрения солнечной и геомагнитной активности, проходит достаточно спокойно - возмущения и бури были зарегистрированы только два дня из десяти. Однако двое суток - 12 и 13 июня - должны испортить эту статистику.Отмечается, что корональная дыра и вспышка по отдельности не выглядят впечатляющими, но в сумме их воздействия должно хватить, чтобы вызвать на Земле слабую бурю уровня G1.Ранее ученые сообщали, что мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Ожидалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 8 июня и продолжит бушевать утром 9 июня. Сообщалось, что к 18:00 понедельника мощность бури может достигнуть сильного уровня G3. Однако, несмотря на все прогнозы, выброшенное Солнцем облако плазмы не зацепило планету.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместеКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаНа Солнце начнется мертвый сезон

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магнитные бури, геомагнитный шторм, лаборатория солнечной астрономии ики ран, вспышки на солнце, солнце, космос, земля, новости, метеозависимость