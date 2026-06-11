Рейтинг@Mail.ru
Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260611/zatyazhnaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-12-iyunya-1156783310.html
Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня
Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня
12 июня на Землю обрушится двухдневная магнитная буря уровня G1. Геомагнитный шторм спровоцировали вспышки и корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T21:21
2026-06-11T21:21
магнитные бури
геомагнитный шторм
лаборатория солнечной астрономии ики ран
вспышки на солнце
солнце
космос
земля
новости
метеозависимость
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155993750_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_20a8629e8380040d964d3f27668dbf39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. 12 июня на Землю обрушится двухдневная магнитная буря уровня G1. Геомагнитный шторм спровоцировали вспышки и корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ученые отметили, что июнь этого года, с точки зрения солнечной и геомагнитной активности, проходит достаточно спокойно - возмущения и бури были зарегистрированы только два дня из десяти. Однако двое суток - 12 и 13 июня - должны испортить эту статистику.Отмечается, что корональная дыра и вспышка по отдельности не выглядят впечатляющими, но в сумме их воздействия должно хватить, чтобы вызвать на Земле слабую бурю уровня G1.Ранее ученые сообщали, что мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Ожидалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 8 июня и продолжит бушевать утром 9 июня. Сообщалось, что к 18:00 понедельника мощность бури может достигнуть сильного уровня G3. Однако, несмотря на все прогнозы, выброшенное Солнцем облако плазмы не зацепило планету.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместеКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаНа Солнце начнется мертвый сезон
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0e/1155993750_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_e0b7b2094e09d8a494e3744ef28c252d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, геомагнитный шторм, лаборатория солнечной астрономии ики ран, вспышки на солнце, солнце, космос, земля, новости, метеозависимость
Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня

На Землю на выходных обрушится двухдневная магнитная буря

21:21 11.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано ИИМагнитные бури
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым . Изображение сгенерировано ИИ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. 12 июня на Землю обрушится двухдневная магнитная буря уровня G1. Геомагнитный шторм спровоцировали вспышки и корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые отметили, что июнь этого года, с точки зрения солнечной и геомагнитной активности, проходит достаточно спокойно - возмущения и бури были зарегистрированы только два дня из десяти. Однако двое суток - 12 и 13 июня - должны испортить эту статистику.

"Изменение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры прогнозировалось на эти дни уже давно, но к ним, скорее всего, теперь добавится еще и слабый выброс плазмы от длительной вспышки, произошедшей сегодня утром, который, согласно оценкам, придет к Земле 13 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корональная дыра и вспышка по отдельности не выглядят впечатляющими, но в сумме их воздействия должно хватить, чтобы вызвать на Земле слабую бурю уровня G1.
Ранее ученые сообщали, что мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Ожидалось, что мощная магнитная буря обрушится на Землю 8 июня и продолжит бушевать утром 9 июня. Сообщалось, что к 18:00 понедельника мощность бури может достигнуть сильного уровня G3. Однако, несмотря на все прогнозы, выброшенное Солнцем облако плазмы не зацепило планету.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Паровозиком за Солнцем: Венера и Юпитер сойдутся вместе
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
На Солнце начнется мертвый сезон
 
Магнитные буриГеомагнитный штормЛаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНВспышки на СолнцеСолнцекосмосЗемляНовостиМетеозависимость
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:49В Краматорске эвакуация: украинские власти спешно переносят заводы на запад
21:21Затяжная магнитная буря обрушится на Землю 12 июня
21:05Экотропа "Водопад Учан‑Су" закрыта из-за обвала
20:47Еще 6 автобусов запустят между Ростовской областью и новыми регионами
20:05В Крыму втрое вырос спрос на мопеды и электромотоциклы
19:51"Карфаген должен быть разрушен": чем для Европы обернется русофобия
19:33В Севастополе пресекли продажу бензина по 300 рублей за литр
19:19Без агрессии и привязанности: утвержден ГОСТ на детские игрушки с ИИ
18:52Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца Рубо
18:40Карин Кнайсль рассказала в Крыму о войне Европы с Россией и "Северном потоке-2"
18:27Пассажирский автобус атакован под Белгородом - погиб человек и еще 11 ранены
18:20В Пентагоне изолировали часть помещений из-за возможной угрозы в воздухе
18:15Два участка трассы в Крыму перекроют для транспорта
18:02Власти рассказали о ситуации с топливом в Крыму
17:40Какая температура моря у берегов Крыма
17:22Продовольственный кризис в Крыму на фоне дефицита топлива не зафиксирован – власти
17:14В Крыму изменен график движения восьми электричек
16:51Дорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен
16:45Дезориентируют военных: власти Феодосии просят не ездить на мопедах ночью
16:25Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении
Лента новостейМолния