https://crimea.ria.ru/20260611/zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiya-polnostyu-obestochena-1156777449.html

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена - РИА Новости Крым, 11.06.2026

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена

Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение. Как сообщает официальный канал информации ЗАЭС в МАКС, в настоящее время задействованы... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T08:51

2026-06-11T08:51

2026-06-11T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение. Как сообщает официальный канал информации ЗАЭС в МАКС, в настоящее время задействованы резервные дизель-генераторы.После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, указано в сообщении."Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", – заверили на ЗАЭС.Аналогичная ситуация с отключением произошла в минувшую пятницу. Тогда по станции дважды ударили боевики ВСУ. Они атаковали группу разминирования Минобороны России, нарушив "режим тишины" на Запорожской АЭС, который был объявлен ранее в тот же день для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭСУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭС"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам Киева

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атомная энергетика, энергетика, электросети, новости, новые регионы россии