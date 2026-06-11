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Запорожская атомная электростанция полностью обесточена - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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Запорожская атомная электростанция полностью обесточена
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена
Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение. Как сообщает официальный канал информации ЗАЭС в МАКС, в настоящее время задействованы... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T08:51
2026-06-11T08:52
заэс (запорожская атомная электростанция)
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энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение. Как сообщает официальный канал информации ЗАЭС в МАКС, в настоящее время задействованы резервные дизель-генераторы.После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, указано в сообщении."Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", – заверили на ЗАЭС.Аналогичная ситуация с отключением произошла в минувшую пятницу. Тогда по станции дважды ударили боевики ВСУ. Они атаковали группу разминирования Минобороны России, нарушив "режим тишины" на Запорожской АЭС, который был объявлен ранее в тот же день для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭСУкраина и Европа окажутся в зоне риска в случае удара по реактору ЗАЭС"Обезьяна с гранатой": удары по ЗАЭС несут угрозу самим спонсорам Киева
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атомная энергетика, энергетика, электросети, новости, новые регионы россии
Запорожская атомная электростанция полностью обесточена

ЗАЭС переведена на резервную генерацию из-за полного отключения линии "Ферросплавная-1"

08:51 11.06.2026 (обновлено: 08:52 11.06.2026)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение. Как сообщает официальный канал информации ЗАЭС в МАКС, в настоящее время задействованы резервные дизель-генераторы.

"Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером", – проинформировали на станции.

После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, указано в сообщении.
"Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", – заверили на ЗАЭС.
Аналогичная ситуация с отключением произошла в минувшую пятницу. Тогда по станции дважды ударили боевики ВСУ. Они атаковали группу разминирования Минобороны России, нарушив "режим тишины" на Запорожской АЭС, который был объявлен ранее в тот же день для ремонта идущей к Запорожской АЭС ЛЭП "Днепровская".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьАтомная энергетикаЭнергетикаЭлектросетиНовостиНовые регионы России
 
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