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Ялта осталась без света
Ялта осталась без света - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Ялта осталась без света
Ялта в четверг частично осталась без электроснабжения в результате аварии на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T13:55
2026-06-11T13:55
2026-06-11T13:55
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электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Ялта в четверг частично осталась без электроснабжения в результате аварии на сетях. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Ранее Ростех сообщил, что входящая в госкорпорацию компания "Технопромэкспорт" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона.Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанциюЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы
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