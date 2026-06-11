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ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.06.2026
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ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области
ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.06.2026
ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области
В ночь на четверг киевский режим атаковал мосты в Херсонской области, противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T09:42
2026-06-11T09:42
крым
херсонская область
армянск
северо-крымский канал
атаки всу
владимир сальдо
мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В ночь на четверг киевский режим атаковал мосты в Херсонской области, противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.По предварительной информации, у конструкций имеются повреждения. Сейчас специалисты проводят обследование и уточняют их состояние.По информации Сальдо, всего за ночь военные и силы ПВО уничтожили 45 БПЛА ударного типа на территории региона.Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутовДвижение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удараПожар в здании Панорамы в Севастополе потушили
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крым, херсонская область, армянск, северо-крымский канал, атаки всу, владимир сальдо, мост
ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области

ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области - Сальдо

09:42 11.06.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В ночь на четверг киевский режим атаковал мосты в Херсонской области, противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Сегодня ночью враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки", - написал Сальдо в своем канале в МАКС.

По предварительной информации, у конструкций имеются повреждения. Сейчас специалисты проводят обследование и уточняют их состояние.
По информации Сальдо, всего за ночь военные и силы ПВО уничтожили 45 БПЛА ударного типа на территории региона.
Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.
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КрымХерсонская областьАрмянскСеверо-Крымский каналАтаки ВСУВладимир СальдоМост
 
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