https://crimea.ria.ru/20260611/vsu-nanesli-udary-po-mostam-na-granitse-kryma-i-khersonskoy-oblasti-1156778966.html

ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области

ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области - РИА Новости Крым, 11.06.2026

ВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области

В ночь на четверг киевский режим атаковал мосты в Херсонской области, противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2026

2026-06-11T09:42

2026-06-11T09:42

2026-06-11T09:42

крым

херсонская область

армянск

северо-крымский канал

атаки всу

владимир сальдо

мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. В ночь на четверг киевский режим атаковал мосты в Херсонской области, противник пытается сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре региона. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.По предварительной информации, у конструкций имеются повреждения. Сейчас специалисты проводят обследование и уточняют их состояние.По информации Сальдо, всего за ночь военные и силы ПВО уничтожили 45 БПЛА ударного типа на территории региона.Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутовДвижение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удараПожар в здании Панорамы в Севастополе потушили

крым

херсонская область

армянск

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, армянск, северо-крымский канал, атаки всу, владимир сальдо, мост