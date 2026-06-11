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ВСУ атаковали Краснодар: при падении дрона на многоэтажку ранены двое
ВСУ атаковали Краснодар: при падении дрона на многоэтажку ранены двое - РИА Новости Крым, 11.06.2026
ВСУ атаковали Краснодар: при падении дрона на многоэтажку ранены двое
Два человека ранены в Краснодаре при ночной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T05:54
2026-06-11T05:54
2026-06-11T06:00
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вениамин кондратьев
происшествия
атаки всу
безопасность
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Два человека ранены в Краснодаре при ночной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Губернатор отметил, что беспилотная опасность действует во всем крае."Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек", - сообщил он.Накануне серию воздушных атак отражали в Севастополе. Над городом сбили десятки дронов. В ночь на среду ВСУ нанесли удар БПЛА по музею Панорама "Оборона Севастополя". Произошло возгорание кровли, пожару присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших после атаки нет. Музей обороны Севастополя получил критические повреждения, сообщил директор учреждения Михаил Смородкин. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев, происшествия, атаки всу, безопасность, пво, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Краснодар: при падении дрона на многоэтажку ранены двое
В Краснодаре два человека ранены при атаке беспилотников ВСУ по многоэтажке - губернатор
05:54 11.06.2026 (обновлено: 06:00 11.06.2026)