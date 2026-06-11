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Власти рассказали о ситуации с топливом в Крыму
Власти рассказали о ситуации с топливом в Крыму - РИА Новости Крым, 11.06.2026
Власти рассказали о ситуации с топливом в Крыму
Ситуацию с топливом в Крыму круглосуточно контролирует оперативный штаб под руководством главы региона Сергея Аксенова, вопрос с обеспечением населения бензином РИА Новости Крым, 11.06.2026
2026-06-11T18:02
2026-06-11T18:02
2026-06-11T18:02
крым
дефицит топлива в крыму
топливо в крыму
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Ситуацию с топливом в Крыму круглосуточно контролирует оперативный штаб под руководством главы региона Сергея Аксенова, вопрос с обеспечением населения бензином будет решен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.И добавил, что ситуация меняется каждый день.Ранее сообщалось, что в Минэнерго РФ для стабилизации ситуации с топливом на юге страны сформирован отраслевой штаб. В него входят все крупнейшие компании российского ТЭК.Проблема с дефицитом топлива в Крыму находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее Сергей Аксенов. По его словам, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МВД предупредило о мошенничестве с топливными талонамиВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в КрымДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штаб
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Власти рассказали о ситуации с топливом в Крыму
Спикер Госсовета РК Константинов рассказал о ситуации с топливом в Крыму